Wochenend-Gewinnspiel: Heute gibt es was auf die Ohren

Ich verabschiede mich mit diesem Artikel ins Wochenende, das ich auch bitter nötig habe. Erst war das eine Kind krank, dann das andere. Ich habe schon überlegt, ob ich die Soundcore Space One Pro von Anker nicht doch mit nach Hause nehmen soll, dort hätten sie mir jedenfalls sehr geholfen. Aber ich will ja kein Unmensch sein und verlose die Over-Ear-Kopfhörer lieber hier in der Community. Schließlich ist es mal wieder Zeit für das Wochenend-Gewinnspiel.

Die Space One Pro sind ja erst im September auf der IFA in Berlin offiziell vorgestellt worden und gingen dann Mitte des vergangenen Monats in den Verkauf. Der Listenpreis für die Kopfhörer, die in zwei verschiedenen Farben erhältlich sind, liegt bei 199,99 Euro. Wir verlosen, wie unschwer zu erkennen ist, die dunkle Variante.

In meinem Test hat mich vor allem die Geräuschunterdrückung begeistern können. Ob sie jetzt auf einem Niveau mit Bose, Sony oder Apple ist, das spielt für ich gar keine große Rolle. Ich bin mir aber sicher, dass es keine Over-Ear-Kopfhörer mit einem Listenpreis von unter 200 Euro gibt, der eine merklich bessere Geräuschunterdrückung bietet.

Ebenfalls punkten kann der Soundcore Space One Pro in Sachen Akkuleistung, immerhin ist das ja auch eines der Spezialgebiete von Anker. Mit aktivierter Geräuschunterdrückung hält der Kopfhörer bis zu 40 Stunden durch, das ist schon sehr ordentlich. Nur fünf Minuten am Ladegerät reichen im Zweifel aus, um wieder mehrere Stunden Musik hören zu können. Mit diesen Leistungsdaten muss sich Anker wirklich nicht verstecken.

So könnt ihr den Space One Pro gewinnen

Für die Teilnahme am Gewinnspiel haben wir uns mal wieder eine kleine Aufgabe überlegt. Schaut einfach auf unserer Instagram-Seite vorbei und haltet dort nach dem Titelbild dieses Artikels Ausschau. Wenn ihr bis einschließlich Sonntag einen Kommentar unter dem Instagram-Post hinterlasst, landet ihr automatisch im Lostopf. Natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn ihr unserem Kanal folgt. Freddy teilt dort nützliche kleine Infos und auch regelmäßige Reels mit iPhone-Tipps.

Solltet ihr kein Instagram haben, dann seid uns nicht böse und genießt das Wochenende. Für euch gibt es dann am kommenden Freitag eine neue Chance.

