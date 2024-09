Soundcore Space One Pro: Neuer Over-Ear-Kopfhörer im Test

Anfang des Monats hat Anker den neuen Soundcore Space One Pro vorgestellt. Es ist der bisher teuerste Over-Ear-Kopfhörer des Unternehmens, er wird für 199,99 Euro (Amazon-Link) angeboten. Dafür ist er aber auch nur so mit Features vollgestopft und beeindruckt mit einer ziemlich guten Geräuschunterdrückung. Es gibt aber auch eine Schwäche, die man in dieser Preisklasse nicht erwartet hätte.

Leider keine automatische Trageerkennung

Fangen wir doch damit gleich mal an, dann haben wir es hinter uns. Und wer weiß, vielleicht stört euch dieser Punkt ja gar nicht so sehr? Die Soundcore Space One Pro besitzen keine Trageerkennung. Das bedeutet in der Praxis: Hört ihr Musik und nehmt die Kopfhörer ab, wird die Wiedergabe nicht automatisch pausiert. Für mich ist das im Alltag wirklich eine praktische Sache, auf die man bei den Soundcore Space One Pro verzichten muss.

Angesichts des Preises von 199,99 Euro muss ich zudem auf zwei weitere Punkte aufmerksam machen. Die Verarbeitung ist prima und der Kopfhörer sitzt bequem, was die Materialqualität angelangt, kann der Soundcore Space One Pro aber nicht mit den deutlich teureren Modellen von Apple, Bose oder Sony mithalten. Das Material fühlt sich nicht ganz so wertig an. Mitgeliefert wird zudem nur ein einfacher Beutel, ein richtiges Case muss separat gekauft werden.

Das war es dann aber auch schon mit den Kritikpunkten. Auf der anderen Seite hat der Soundcore Space One Pro ziemlich viele Stärken – und das fängt schon in eurem Rucksack an. Dank des faltbaren Designs kann der Kopfhörer sehr kompakt verstaut werden. 50 Prozent Platzersparnis zum Modell ohne Pro sollen so laut Anker möglich sein.

Anker punktet bei Akkuleistung und Ladegeschwindigkeit

Und weiter geht es mit dem Akku, die Laufzeit ist wirklich beeindruckend. Selbst mit aktivierter Geräuschunterdrückung schafft der Soundcore Space One Pro bis zu 40 Stunden, das ist schon ein sehr guter Wert. Und wenn ihr vor der Abfahrt nicht sicher seid, ob die Kopfhörer geladen sind, reichen nur 5 Minuten am USB-C-Ladegerät aus, um mehrere Stunden Musik hören zu können. Hier muss sich Anker definitiv nicht vor den Großen der Szene verstecken.

Musik gehört werden kann natürlich über Bluetooth. Positiv anzumerken dabei ist die Unterstützung für Multipoint-Verbindungen. Der Wechsel zwischen den Geräten funktioniert so deutlich einfacher und reibungsloser. Vielleicht nicht so stark wie bei den AirPods, aber der Wechsel vom Mac zum iPhone klappt auch mit den Soundcore Space One Pro absolut problemlos. Alternativ ist mit dem mitgelieferten Miniklinkenkabel auch eine klassische Verbindung möglich.

Die Bedienung der Kopfhörer kann ebenfalls ganz klassisch erfolgen, an beiden Ohrmuscheln gibt es diverse Knöpfe. Auf der rechten Seite findet ihr die Buttons zur Lautstärke-Einstellung sowie den Play-Button zur Steuerung der Medienwiedergabe und zum Annehmen von Anrufen. Links gibt es den Power-Button und einen Knopf für die Geräuschunterdrückung. Damit kann man zwischen Standard-, ANC- und Transparenzmodus umschalten. Das alles ist kein Hexenwerk und einfach gelöst, Joysticks oder Touch-Bedienung gibt es nicht.

Dafür aber eine ziemlich starke App, in der etliche Details konfiguriert werden können. Neben der Tastenbelegung kann auch der Klang angepasst werden, mit einem kleinen Hörtest könnt ihr die optimalen Equalizer-Einstellungen fast schon automatisch finden. Zudem steht auch eine Dolby Audio Funktion bereit, die ich einfach eingeschaltet gelassen habe. So klingt der Soundcore Space One Pro für mich am besten.

Soundcore Space One Pro haben eine fantastische Geräuschunterdrückung

Ein bisschen Feintuning über die App kann ich euch definitiv empfehlen, denn in den Standard-Einstellungen sind die neuen Kopfhörer von Anker ein wenig basslastig. Genau dafür ist der Equalizer mit den vielen automatischen oder auch manuellen Möglichkeiten aber perfekt geeignet – ihr könnt ganz individuelle Einstellungen vornehmen. Im Hinblick auf den Preis von unter 200 Euro geht der Klang absolut in Ordnung.

Richtig klasse funktioniert meiner Meinung nach die Geräuschunterdrückung, die sich in fünf manuellen Stufen oder auch automatisch regeln lässt. Hier habe ich kaum einen Unterschied zu mehr als doppelt so teuren Kopfhörern feststellen können. Falls ihr viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs seid oder in anderen lebendigen Umgebungen Musik hören möchtet, dann greift gerne zu den Soundcore Space One Pro.

Nicht ganz so perfekt funktioniert der Transparenzmodus, hier werden gefühlt ein bisschen zu viele Nebengeräusche herausgefiltert. Mich persönlich stört das aber nicht, denn ich nehme die Kopfhörer viel lieber kurz ab, wenn ich eine Durchsage hören oder mit jemanden sprechen möchte. Mich stört daher, wie oben schon erwähnt, die fehlende Trageerkennung etwas mehr.

Herausgekommen ist unterm Strich ein wirklich solider Kopfhörer mit einem für den Preis angemessenen Klang. Die Soundcore Space One Pro punkten vor allem bei der Akkuleistung und der Geräuschunterdrückung. Hier sind sie auf einem Niveau mit deutlich teureren Modellen. Abgesehen von der guten App mit vielen Soundoptionen muss man auf Extras verzichten, selbst ein Case gehört nicht zum Lieferumfang. Und am Ende darf man ja nicht vergessen: Die Soundcore Space One Pro sind gerade frisch gestartet und früher oder später wird es bei Anker bestimmt eine Preisaktion geben. Dann werden diese neuen Over-Ear-Kopfhörer so richtig interessant.

