iOS 18: Jetzt auch in iMessage mit Emojis per Tapback antworten

Bislang war es in Apples iMessage-App zwar möglich, mit sogenannten Tapbacks auf eingehende Nachrichten zu antworten. Tapbacks sind simple Symbole wie ein Herz, „Daumen hoch“ und „Daumen runter“, Ausrufe- und Fragezeichen sowie ein „Haha“, mit denen man auf Nachrichten reagieren kann, indem man die jeweilige Nachricht länger gedrückt hält.

Weitere als die oben beschriebenen Tapback-Symbole waren für iMessage bislang nicht nutzbar. Mit iOS 18 ändert sich dies nun: Apple hat mit der neuen Betriebssystem-Version auch iMessage überarbeitet und dabei einen großen Fokus auf die Tapback-Aktionen gelegt. So werden die bisherigen sechs Tapback-Symbole nun in leuchtenderen Farben und mit mehr Details dargestellt, die auch für die empfangenden Personen in iMessage sichtbar sind.

So nutzt ihr Emojis als Tapback-Aktion

Deutlich spannender ist jedoch eine weitere Änderung, die mit iOS 18 Einzug gehalten hat: Ab sofort werden bei Tapbacks auch klassische Emojis unterstützt. Neben den bereits bekannten sechs Reaktionen bietet iMessage daher nun zahlreiche andere Möglichkeiten, auf Nachrichten reagieren zu können und die Kommunikation individueller und ausdrucksstärker zu gestalten.

Um Emojis als Tapback-Reaktionen zu verwenden, hat man nur wenige Schritte zu unternehmen: Nachdem man eine Nachrichten-Bubble im Gespräch länger gedrückt hält, erscheinen die neu eingefärbten klassischen Tapback-Aktionen von Apple. Wischt man über diese Symbolleiste nach links, erscheinen auch die Emoji-Reaktionen. Von diesen kann man eines aus der Liste auswählen, oder über das angegraute Symbol am Ende der Zeile auch individuelle Emojis aufrufen und nutzen, die besser zur Reaktion passen.

Neben den optimierten Tapback-Symbolen und Emoji-Reaktionen unter iOS 18 hat Apple auch neue Texteffekte, Formatierungs-Optionen und einen Support für RCS in iMessage integriert. Alle Änderungen könnt ihr nochmals in unserem Artikel nachlesen, in dem alle Neuerungen für iMessage unter iOS 18 aufgeführt sind.