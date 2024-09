iOS 18, macOS Sequoia und Co.: So versendet ihr geplante Nachrichten

Ein kleines, aber feines neues Feature von iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11 und visionOS 2 ist die Option, Nachrichten in einer iMessage-Unterhaltung so zu planen, dass sie später gesendet wird. So ist es beispielsweise möglich, einem Freund, der in einer anderen Zeitzone lebt, pünktlich zum Geburtstag zu gratulieren, oder der Schwester zu einem bevorstehenden Vorstellungsgespräch – und zwar zu einem festgelegten Zeitpunkt.

Vorab wichtig zu wissen: Die Person, die die Nachricht plant, muss die oben bereits erwähnten Software-Updates auf den Apple-Geräten verwenden. Der Empfänger bzw. die Empfängerin kann ein beliebiges Gerät verwenden und erfährt zudem nicht, dass die Nachricht geplant wurde. Darüber hinaus muss die sendende Person online sein, um eine geplante Nachricht zu einem anderen Zeitpunkt zu senden, zu bearbeiten oder zu löschen. Das Senden einer Nachricht lässt sich bis zu 14 Tage im Voraus planen. Wir zeigen euch, wie ihr geplante Nachrichten erstellt.

Öffne auf dem iPhone die App „Nachrichten“ Tippe auf die Taste „+“ und dann auf „Später senden“ Tippe auf die Uhrzeit, um den Zeitplan zu öffnen und wähle dann aus, wann du deine Nachricht senden willst Der Rahmen des Textfelds wird zu einer gestrichelten Linie und die Uhrzeit, zu der deine Nachricht gesendet wird, erscheint oberhalb der Nachricht Gib eine Nachricht ein und tippe auf die Taste „Senden“

Bis der Zeitpunkt zum Senden gekommen ist, erscheint die Nachricht in einem gestrichelten Rahmen. Apple gibt an, dass auch geplante Nachrichten verschlüsselt sind und nur so lange auf Apple-Servern gespeichert werden, bis sie gesendet wurden. Wenn eine Nachricht gesendet wird, wird sie von den Apple-Servern entfernt, die Nachrichtenblase verwandelt sich in eine deckende Farbe, und die gestrichelte Linie verschwindet.

Möchte man die geplante Nachricht vor dem eigentlichen Versand bearbeiten, den Zeitpunkt des Versendens ändern oder die Nachricht löschen, hält man die geplante Nachricht länger gedrückt und findet dort dann die Option „Bearbeiten“ und „Löschen“. Mit „Bearbeiten“ kann die Nachricht editiert sowie der Zeitpunkt des Versands – über die Uhrzeitangabe oberhalb der Nachricht – geändert werden, mit „Löschen“ wird die Nachricht dauerhaft entfernt. Apples Support-Video bei YouTube, das wir euch abschließend eingebunden haben, zeigt den geplanten Nachrichtenversand nochmals im Detail.