“28 Years Later“: Erster Blockbuster, der mit einem iPhone gefilmt wird

Ein iPhone 15 Pro Max wurde bei den Dreharbeiten zum neuen Horrorfilm des britischen Regisseurs Danny Boyle (Trainspotting, Slumdog Millionär) als Hauptkamera eingesetzt. Damit ist der mit 75 Millionen Dollar budgetierte Blockbuster der erste Film seiner Art, der mit einem iPhone gedreht wurde.

28 Years Later ist die Fortsetzung von „28 Days Later“ (2002) und „28 Weeks Later“ (2007), in denen es in postapokalyptischer Manier um die Folgen einer Zombie-ähnlichen Pandemie in Großbritannien ging. Das Original, „28 Days Later“, war damals größtenteils mit einem Canon XL-1-Camcorder gedreht worden, bei dem die Daten auf MiniDVBänder geschrieben werden. Die daraus resultierende „Shot-on-Digital“-Ästhetik wurde später zu einem ikonischen Bestandteil des Films. Dass man in der dritten Auflage der Reihe nun auf das iPhone als Kamera setzt, ist somit nicht verwunderlich.

Kleinere Produktionen bereits mit dem iPhone abgedreht

In den vergangenen Jahren sind bereits mehrere kleinere Filme mit dem iPhone gedreht worden, darunter Sean Bakers „Tangerine“ aus dem Jahr 2015 oder Steven Soderberghs „Unsane“ (2018). Beide Titel waren aber im Vergleich zu „28 Years Later“ limitierte Low-Budget-Filme.

„28 Years Later“ wird vermutlich den Auftakt einer neuen Trilogie markieren, die aus der Feder von Alex Garland stammen wird, der auch schon für die Drehbücher der ersten beiden Episoden der Serie verantwortlich zeichnet. Der Oscar-prämierte Kameramann Anthony Dod Mantle und 28-Days-Later-Hauptdarsteller Cilian Murphy sind wieder Teil des Teams. „28 Years Later“ soll am 20. Juni 2025 in die Kinos kommen.

Foto: Apple.