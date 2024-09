Apple Watch Series 10: Details zum Design verraten

In einem Interview mit der britischen GQ hat das Apple-Design-Team um Molly Anderson und Alan Dye neue Details zum Design der Apple Watch Serie 10 und der neuen schwarzen Apple Watch Ultra 2 verraten. Das größere Display etwa versetze das Team nun in die Lage, nicht mehr jeden Pixel so effizient wie möglich ausnutzen zu müssen, so die Designer. Alle Details, die das Team im Interview preisgegeben hat, lest ihr in diesem Beitrag.

Zwar sei Apple laut Alan Dye „so gut darin geworden, für ein kleines Display zu entwickeln“ und somit „Effizienz bei jedem Pixel“ zu erreichen, doch könnten dank des nun größeren Displays der Apple Watch 10 Prioritäten verschoben werden. Die in 42mm und 46mm Größe erhältliche Watch bietet dem Designteam somit mehr Gestaltungsmöglichkeiten.

Auf die Frage, wie robust das neue schwarze Apple-Watch-Ultra-Finish sei, antwortet Molly Anderson:

„Die diamantähnliche Kohlenstoffbeschichtung ist sogar härter als die Oberfläche von natürlichem Titan. Wenn man sie an irgendetwas anderem als vielleicht einem Diamanten reibt, hinterlässt die Uhr eher einen Abdruck auf dem Objekt, anstatt dass die Watch-Beschichtung abgekratzt wird.“

Zur Entstehung des Reflections-Zifferblatt erzählt Alan Dye:

„[Apples] neues Reflections-Zifferblatt ist handgeschnitzten guillochierten Zifferblättern nachempfunden, wie man sie auf vielen Breguet- und Audemars Piguet-Royal-Oak-Modellen findet, und nutzt das eingebaute Gyroskop, die Sensoren und das aktualisierte Display der Uhr, um mit dem Sonnenlicht am Handgelenk zu schimmern. (…) Wir waren besessen davon, zu verstehen, wo sich das Objekt an einem beliebigen Ort oder zu einer bestimmten Zeit befindet, und wie wir tatsächlich Reflexionen darauf werfen können, die sich anfühlen, als kämen sie aus der Welt um einen herum.“

Ein paar andere interessante Details aus dem Gespräch

Außerdem verrieten die Designer, dass fast alle Mitglieder des Design-Teams zusätzlich zu ihren Apple Watches auch noch analoge Uhren besäßen. Alan Dye freue sich zudem immer, wenn er eine Apple Watch am Handgelenk eines Prominenten auf dem roten Teppich sieht.

Das Team verriet aber auch, dass einiges an Druck nötig war, um Funktionen fürs Tauchen in die neuen Watch-Modelle zu integrieren. Denn Apple sei „keine Tauch-Firma“. Das komplette Interview lest ihr hier. Die Apple Watch der Serie 10 und die neue Apple Watch Ultra 2 sind ab sofort im Handel erhältlich.