Football Manager 25 erscheint erst im März nächsten Jahres

Eigentlich erscheint die neue Version des Football Manager immer gegen Ende des Jahres, allerdings haben sich die Entwickler dazu entschieden, die Markteinführung auf März 2025 zu verschieben, um das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten. Bereits im September hatten die Macher um mehr Zeit gebeten und nun festgelegt, dass Football Manager 25 im März nächsten Jahres veröffentlicht wird. Die genauen Termine für die jeweiligen Plattformen sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

„FM25 ist der größte technische und grafische Sprung für die Reihe seit einer ganzen Generation. Wir stehen an einer entscheidenden Weggabelung in der Geschichte von Football Manager und können dabei einfach keine Kompromisse eingehen, indem wir das Spiel voreilig im November veröffentlichen,“ schreiben die Entwickler in ihrem neuesten Blog-Beitrag.

Football Manager 25 für März 2025 geplant

Das ist sicherlich keine leichte Entscheidung, aber sie ist die richtige. Wenn das Entwicklerteam mehr Zeit hat, kann am Ende auch ein wirklich großartiges Produkt entstehen. Solltet ihr das Spiel bereits vorbestellt haben und mit der Verzögerung unzufrieden sein, könnt ihr bei eurem Händler eine Rückerstattung anfordern. Außerdem startet bald der Vorabzugang, also eine Art Beta-Version für PC und Mac.

Für Anfang 2025 planen die Macher eine neue Gameplay-Enthüllung, die sich verständlicherweise ebenfalls nach hinten verschoben hat.