Highlights der Woche: iPhone 16 verkauft sich gut, hat aber Probleme

Das iPhone 16 ist jetzt seit rund drei Wochen auf dem Markt und die ersten Einschätzungen lassen vermuten, dass Apple mit den Verkäufen des iPhone 16 zufrieden ist. Die Pro-Modelle verkaufen sich wie erwartet gut, wohingegen die Standard-Varianten schwächer sind. Für alle Details klickt euch gerne in unseren ausführlichen Artikel.

Doch es gibt auch ein paar Probleme, denn vor allem das iPhone 16 Pro Max kämpft mit der Kamera. Die Hardware ist nicht betroffen, jedoch sorgt iOS 18 dafür, dass die Kamera-App einfriert und demnach keine Eingaben mehr möglich sind. Wir hoffen, dass Apple das Problem mit dem nächsten iOS-Update behebt. Mehr Infos findet ihr hier.

iOS 18.1 soll am 28. Oktober erscheinen, neue Macs am 1. November

Apple-Experte Mark Gurman will erfahren haben, dass iOS 18.1 am 28. Oktober veröffentlicht wird. In den USA schaltet iOS 18.1 Apple Intelligence frei, hierzulande startet die AI jedoch nur auf dem Mac. Gleichzeitig berichtet Gurman, dass neue Macs am 1. November in den Markt starten. Bleibt abzuwarten, ob Apple ein Mac-Event plant oder die neuen Macs nur per Pressemitteilung einführt.

Drüben im Hueblog haben wir berichtet, dass fast alle Lampen ein Firmware-Update erhalten haben. Erfreulich ist auch, dass durch Preissenkungen die Hue Secure Kameras deutlich günstiger zu haben sind.