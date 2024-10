Apple Vision Pro: Immersive Inhalte sollen Verkäufe ankurbeln

Der große Hype um die Apple Vision Pro ist vorbei. Während der US-Start wirklich riesiges Interesse hervorgerufen hat, ist der Verkaufsstart in Deutschland fast an uns vorbeigegangen. Da alle Details schon bekannt waren, verlief der Start bei uns ziemlich ruhig.

Um die Apple Vision Pro im Gespräch zu halten und interessanter zu machen, hat Apple mit Submerged einen Film veröffentlicht, der speziell für die Datenbrille gedreht wurde. „Dieser immersive Fiction-Thriller, der Apple Vision Pro User auf der ganzen Welt kostenlos zur Verfügung steht, lädt die Zuschauer auf ein U-Boot aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs ein und begleitet dessen Besatzung bei ihrem Kampf gegen einen schrecklichen Angriff. Dieser adrenalingeladene Nervenkitzel zeigt die einzigartigen Möglichkeiten des Storytellings, die durch Apple Immersive Video ermöglicht werden.“

Der Film Submerged wurde über einen Zeitraum von drei Wochen in Prag, Brüssel und Malta gedreht. Dabei kam ein maßstabsgetreues U-Boot-Set zum Einsatz, das 23 Tonnen wog und aus echtem Stahl, Messing und Metall bestand. Es war nach dem Vorbild von U-Booten aus dem Zweiten Weltkrieg gebaut. Viele Teile des Sets konnten komplett unter Wasser gesetzt werden und waren mit speziellen Kameraführungen und Effekten ausgestattet. Diese wurden entwickelt, um die Apple Immersive Video-Kameras Funken, Dampf, Wasser und Feuer auszusetzen, ohne dabei das immersive Erlebnis zu stören.

Apple plant mehr immersive Inhalte für die Apple Vision Pro

Elevated: In der ersten Folge von Elevated, einer Serie über Reisen in der Luft, die heute Premiere feiert, fliegt man über Vulkane, klettert über Wasserfälle und entdeckt ungeahnte Naturwunder auf der längsten Inselkette der Welt, Hawaii.

2024 NBA All-Star Weekend: Am 7. November erscheint der immersive Kurzfilm über das 2024 NBA All-Star Weekend, der die Rising Stars, den Slam-Dunk-Wettbewerb, die allererste NBA vs. WNBA 3-Point Challenge, „Stephen vs. Sabrina“ und Höhepunkte des All-Star Games zeigt.

Concert for One: Es handelt sich um eine Konzertreihe, die in Immersive Video aufgenommen wurde. Die erste Performance ist die der sechsfachen BRIT Award-Gewinnerin RAYE, die zusammen mit ihrer 20-köpfigen Band ihre Mischung aus R&B, Jazz und Pop, darbietet.

Adventure: Die nächste Folge von Adventure, „Ice Dive“, wird im Dezember in den USA ausgestrahlt. Außerdem startet Anfang nächstes Jahres ein Film, wo der Weltklasse-Sportkletterer Kai Lightner seine bisher größte Herausforderung meistert: Free Solo-Klettern über den einsamen und felsigen Buchten, wo eine Unachtsamkeit ausreicht, um ins tobende Meer zu stürzen.

Beachtet auch: Neue Folgen und Filme in Apple Immersive Video erscheinen in US-Englisch, allerdings gibt es Untertitel in weiteren Sprachen. Die Verfügbarkeit der Titel variiert je nach Land oder Region.

Fotos: Apple.