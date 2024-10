Sonos Arc Ultra soll am 29. Oktober für 999 Euro erscheinen

In den letzten Monaten ging es bei Sonos vornehmlich um das Thema Software, die Sache mit der App dürfte euch ja nun hinlänglich bekannt sein. Und eine andere Sache ist bei Sonos seit jeher so sicher wie das „Amen“ in der Kirche: Neue Produkte bleiben nie bis zur offiziellen Ankündigung geheim. So auch die Sonos Arc Ultra.

Das neue Soundbar-Flaggschiff ist jetzt bei mehreren belgischen Online-Händlern aufgetaucht. So soll der Verkaufsstart der Sonos Arc Ultra auf den 29. Oktober fallen, also in etwas mehr als zwei Wochen. Wir gehen davon aus, dass spätestens in der Woche davor die offizielle Ankündigung seitens Sonos erfolgt. Üblicherweise können neue Produkte dann im hauseigenen Online-Shops des Unternehmens vorbestellt werden, bevor es dann auch bei den „normalen“ Händlern losgeht.

Feststehen dürfte der Preis. In Belgien sind wir heute Morgen gleich mehrfach über 999 Euro gestolpert. Damit wäre die Sonos Arc Ultra genau so teuer wie die Sonos Arc bei ihrer Einführung. Mittlerweile wird das Modell ohne Ultra bei Sonos für 799 Euro angeboten.

Die neue Soundbar soll, genau wie die meisten anderen Produkte von Sonos auch, in den Farben Weiß und Schwarz auf den Markt kommen. Auch die meisten technischen Spezifikationen sind bereits bekannt. Die Sonos Arc Ultra soll 117 Zentimeter lang sein und über sechs Subwoofer und sieben Tieftöner verfügen. Unterstützt werden Dolby Atmos Music, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus und DTS Digital Surround. Was definitiv beeindruckend ist: Die Sonos Arc Ultra soll über 16 GB Arbeitsspeicher verfügen. Was Sonos damit vor hat, steht bisher noch in den Sternen.

Auch der neue Sonos Sub kommt noch im Oktober

Keine großen Überraschungen gibt es bei der Konnektivität: WLAN ist natürlich mit an Board, anders geht es beim Multiroom-System ja auch nicht. Ebenso verbaut sind Mikrofone, die für die Trueplay-Kalibrierung und für die Nutzung von Sprachassistenten genutzt werden. Und klar ist ja auch längst, dass die Sonos Arc Ultra nicht alleine kommt.

Der Sonos Sub der vierten Generation, ebenfalls in Schwarz und Weiß, soll zusammen mit der neuen Soundbar ab dem 29. Oktober erhältlich sein. Mit 899 Euro wird der freistehende Subwoofer aber ebenfalls kein Schnäppchen.