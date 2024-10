iPhone 16 Pro Max: Wenn die Kamera-App einfach einfriert

Anfangs dachte ich, das sei nur ein seltenes Phänomen, jetzt steht aber fest, dass es sich um ein größeres Softwareproblem handelt. Auch ich musste in den ersten Wochen immer wieder feststellen, dass die Kamera-App auf meinem iPhone 16 Pro Max häufig einfriert. Kurzzeitig sind dann keine Eingaben möglich, manchmal muss man sogar die App oder das iPhone komplett neu starten, um Abhilfe zu schaffen.

In meinem Fall treten die Aussetzer immer dann auf, wenn die Kamera-App zwischen den Objektiven wechselt. Zum Beispiel dann, wenn die Kamera automatisch auf das Ultra-Weitwinkel-Objektiv wechselt, um Makroaufnahmen zu machen. Seitdem ich iOS 18.0.1 installiert habe, scheint das Problem seltener aufzutreten, doch die Berichte in Apples Support-Foren bestätigen, dass es sich um ein größeres Problem handelt.

Ein Hardwarefehler ist auszuschließen, und auch der Apple Support bietet derweil keine hilfreichen Workarounds. Ein kompletter Reset ist oftmals die erste Lösung für jedes Problem, doch das erledigt man nicht in 5 Minuten. Ich rate auch eher davon ab, da es sich wohl um ein Softwareproblem handelt und Apple hier mit einem der nächsten Updates Abhilfe schaffen sollte.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Probleme vermehrt beim iPhone 16 Pro Max auftreten. Dennoch gibt es auch Berichte über das gleiche Phänomen von Nutzern anderer iPhone-Modelle.

Schon kurz nach dem Verkaufsstart der neuen Modelle haben wir über mögliche Touchscreen-Probleme berichtet, bei denen Eingaben nicht richtig erkannt werden. Auch hier muss Apple mit einem Update nachbessern, denn durch die dünneren Display-Ränder kann das iPhone Eingaben fehlinterpretieren.

iOS 18.1 erscheint Ende Oktober

Wir hoffen natürlich, dass sich Apple nicht nur auf Apple Intelligence konzentriert, das ja am 28. Oktober mit iOS 18.1 in den USA erscheinen soll. Es ist aber davon auszugehen, dass iOS 18.1 weitere Fehlerbehebungen mit an Bord hat, die hoffentlich auch die oben genannten Probleme lösen.

Die Frage an euch: Seid ihr von den Problemen betroffen? Schreibt uns gerne einen Kommentar.