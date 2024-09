Immer mehr Berichte: Hat das iPhone 16 Pro Touchscreen-Probleme?

Im Internet berichten immer mehr Nutzer und Nutzerinnen eines iPhone 16 Pro, dass Gesten und Touch-Eingaben ignoriert werden, was sich auf verschiedene Interaktionen wie Scrollen und Klicken auswirkt. Auch ich konnte das Problem auf meinem iPhone 16 Pro feststellen, allerdings nur dann, wenn ich es gewollt nachstelle.

Man kann davon ausgehen, dass es sich wohl eher um ein Software- als um ein Hardwareproblem handelt. Insbesondere scheint der Algorithmus von iOS zur Unterdrückung versehentlicher Berührungen übermäßig empfindlich zu sein, so dass beabsichtigte Berührungen ignoriert werden.

Betroffene Nutzer und Nutzerinnen berichten, dass das Problem insbesondere im Bereich der neuen Kamerasteuerung auftritt. Jedoch zeigen weitere Berichte, dass vor allem Gesten und Klicks am Displayrand ignoriert werden, was ebenfalls auf ein technisches Problem hinweist. In diesem Fall ignoriert die iPhone-Software oft für eine kurze Zeit alle neuen Berührungen auf dem Display. Dies führt dazu, dass die beabsichtigten Berührungen und Wischbewegungen nicht ausgeführt werden. Ein Video auf Mastadon, geteilt von @khaost, zeigt die Probleme in Aktion.

Das Problem sind wohl die dünneren Ränder. Wenn bei normaler Benutzung ein Teil der Hand den Rand des Displays berührt und man dann mit dem Finger Eingaben tätigen will, kann das iPhone Eingaben kurzzeitig ignorieren. Es ist gut möglich, dass Apple hier softwareseitig mit dem nächsten Update die Touch-Eingaben beim neuen iPhone korrigiert.

