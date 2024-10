Vage Gerüchte behaupten: Smarte Brille und AirPods mit Kamera für 2027 geplant

Nachdem ein smarter Ring aus dem Hause Apple vom Tisch ist, äußert sich Branchenexperte Mark Gurman nun zu weiteren Apple-Produkten, die möglicherweise 2027 auf den Markt kommen könnten. Laut seinen Aussagen bereitet Apple weitere visionäre Produkte vor, unter anderem eine intelligente Brille sowie AirPods mit integrierten Kameras. Diese Produkte sollen frühestens 2027 erscheinen – falls sie überhaupt veröffentlicht werden.

Apple hat für die Apple Vision Pro und deren Technologie bereits viel Geld investiert und möchte diese auch in weiteren Produkten einsetzen. Dies wurde bereits durch die Ankündigung der visuellen Intelligenz in Verbindung mit der Kamerasteuerung des iPhone 16 angedeutet. Apples nächster Schritt besteht Berichten zufolge darin, diese Technologie in Form einer Brille zu integrieren.

Eine solche Brille könnte ähnlich wie die smarte Brille von Meta ausgestattet sein, die Kameras, Lautsprecher und Mikrofone enthält. Meta arbeitet dabei mit Ray-Ban zusammen und bietet die Brille ab 299 US-Dollar an.

AirPods mit Kamera: Wofür?

Des Weiteren könnte Apple auch AirPods mit Kameras veröffentlichen, wobei der genaue Zweck einer solchen Innovation noch unklar ist. Es wird jedoch weiterhin experimentiert, um intelligente Funktionen in so einen kleinen Formfaktor zu integrieren.

Obwohl Mark Gurman oft zutreffende Vorhersagen macht, sind Gerüchte über Produkte, die erst in zwei bis drei Jahren auf den Markt kommen sollen, mit Vorsicht zu betrachten. Selbst wenn Gurman Hinweise von verlässlichen Quellen hat, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass Apple diese Produkte tatsächlich auf den Markt bringen wird. Es bleibt jedoch spannend zu sehen, welche neuen Produkte und Funktionen Apple in Zukunft mit smarter Technologie entwickeln könnte. Derzeit hinkt das Unternehmen in einigen Bereichen der Konkurrenz nämlich hinterher.

Fotos: Ray-Ban Meta Smart Glasses.