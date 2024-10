Apple Vision: Günstiges Headset für 2.500 Euro für nächstes Jahr geplant

Das Wirtschaftsmagazin Bloomberg berichtet, dass Apple mit großen Ambitionen versucht, die Vision-Technologie in weitere Produkte zu integrieren, um die Verkäufe anzukurbeln. Das in Deutschland ab 3.999 Euro erhältliche Vision Pro Headset soll im nächsten Jahr eine günstigere Variante erhalten, die vermutlich ab 2.000 US-Dollar erhältlich sein wird. Umgerechnet könnte Apple Vision dann in Deutschland ab etwa 2.500 Euro starten.

Der Bericht deutet darauf hin, dass das günstigere Vision-Headset wahrscheinlich mit einem weniger leistungsstarken Prozessor und einfacheren Materialien ausgestattet sein wird. Zudem soll Apple bei diesem Modell auf die EyeSight-Funktion verzichten, die die Augen auf der Außenseite des Displays anzeigt. Da diese Funktion ohnehin als wenig attraktiv gilt, wäre dies kein großer Verlust.

Aufgrund des niedrigeren Preises erwartet Apple, dass sich die Verkaufszahlen mindestens verdoppeln werden im Vergleich zum Vision Pro Headset.

Apple Vision Pro 2 soll für 2026 in Entwicklung sein

Darüber hinaus berichtet Gurman, dass die zweite Generation Apple Vision Pro im Jahr 2026 auf den Markt kommen soll, dann mit einem schnelleren Chip. Weitere Details nennt der Experte an dieser Stelle jedoch nicht.

Foto: Apple.