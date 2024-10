Jetzt 60% Rabatt sichern: Transfer- und Backup-Software für iPhone & iPad im Halloween-Angebot

Anzeige. Halloween steht vor der Tür und zahlreiche Anbieter nutzen das anstehende Event, um die eigene Software günstiger anzubieten. Auch der DearMob iPhone Manager aus dem Hause Digiarty wird mit 60 Prozent Rabatt angeboten, wobei ihr im Bundle sogar 70 Prozent sparen könnt.

DearMob iPhone Manager: Lifetime-Lizenz für 35,64 Euro statt 95 Euro (zum Angebot)

Halloween Bundle mit DearMob iPhone Manager, VideoProc Converter, Aiarty Image Enhancer und VideoProc Vlogger für nur 45,95 Euro statt 153 Euro (zum Angebot)

Die lebenslange Lizenz bietet unbegrenzte Nutzung und kostenlose Upgrades und wird durch eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie abgesichert.

Jetzt ein Backup für iPhone und iPad anlegen

Im Programm gibt es einen speziellen Bereich nur für Backups. Ihr habt die Möglichkeit, ein Backup über WLAN durchzuführen, jedoch geht es per Kabel deutlich schneller. Sobald das iOS-Gerät verbunden ist, könnt ihr außerdem festlegen, ob das Backup verschlüsselt werden soll und in welchem Ordner es gespeichert wird. Der Vorgang kann je nach Datenmenge und Dateianzahl etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Um ein Backup wiederherzustellen, könnt ihr dies direkt im Programm erledigen. Wählt dazu einfach das gewünschte Backup aus – ich speichere meine zum Beispiel auf einer externen Festplatte – und der DearMob iPhone Manager beginnt mit der Wiederherstellung der Daten.

Foto-Transfer ermöglicht schnellen Import und Export

Die Foto-Transfer-Funktion ermöglicht es euch, Fotos und Videos im Handumdrehen auf euren Mac zu übertragen. Besonders praktisch ist die Option, eure Mediathek nach Tag, Monat oder Jahr zu sortieren, sodass ihr gezielt Bilder eines bestimmten Zeitraums exportieren könnt. Die Dateien könnt ihr bequem per Drag-and-Drop auf euren Mac oder eine externe Festplatte verschieben. Alternativ lässt sich auch ein bestimmter Export-Ordner auswählen. Der Vorgang ist in der Regel sehr schnell, kann jedoch bei größeren Datenmengen etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Ihr habt außerdem Zugriff auf eure Alben, Bildschirmfotos, Live Photos, Selfies und vieles mehr. Auch der Support für das HEIC-Format ist integriert. Die Bedienung ist dabei sehr unkompliziert, und selbstverständlich funktioniert der Prozess auch in die andere Richtung: Wer Fotos oder Videos vom Mac auf ein iPhone oder iPad übertragen möchte, kann diese problemlos importieren.

DearMob iPhone Manager bietet noch mehr Funktionen

Übertragung in beide Richtungen zwischen iPhone/iPad/iPod und Computer: Videos, Musik, Fotos, Kontakte, Nachrichten, Apps und App-Daten, eBooks und mehr

Flexibles Verwalten von Dateien ohne Einschränkungen durch iTunes, Apple ID und DRM

Selektives oder vollständiges Backup des iPhones; Wiederherstellung aus alten Backups zu jeder Zeit.

Automatische Konvertierung von nicht unterstützten iOS-Formaten, wie MKV zu MP4, WMV zu MP3/AAC

Praktisches Toolkit: iPhone-Klingeltöne erstellen; iPhone als kostenlosen USB-Stick verwenden; iOS-Daten mit Verschlüsselung schützen

GPU-beschleunigt: Übertragung von 100 4K-Fotos in circa 8 Sekunden, 100 Songs in circa 35 Sekunden, 1 GB-Film in circa 50 Sekunden.

DearMob iPhone Manager ist nur für kurze Zeit reduziert