Apple TV 4K: Diese fünf Neuerungen soll das nächste Modell bringen

Nach fast vier Jahren könnte Apple noch in diesem Jahr eine neue Generation des Apple TV 4K vorstellen. Im Gespräch ist ein A17 Pro oder sogar ein noch neuerer Chip wie der A18 Pro oder A19 Pro, wie MacRumors berichtet. Damit würde Apples Streaming-Box einen deutlichen Leistungssprung gegenüber dem aktuellen Modell mit A15 Bionic machen, inklusive besserer Grafik und hardwarebeschleunigtem Raytracing für Spiele.

Mit dem neuen Prozessor soll auch der Arbeitsspeicher wachsen. Statt der bisherigen 4 GB werden mindestens 8 GB erwartet. Der zusätzliche RAM wäre nicht nur für mehr Performance interessant, sondern könnte vor allem eine Voraussetzung für lokale KI-Funktionen sein. Damit würde das Apple TV erstmals stärker auf Apples aktuelle Intelligence-Strategie setzen.

Siri soll endlich deutlich schlauer werden

Besonders spannend ist die erwartete Siri-KI: Hinweise in aktuellen tvOS-Entwicklerversionen deuten auf einen neuen Siri-Eintrag hin, der mit Apples internem Codenamen „campo“ verbunden sein soll. Das spricht dafür, dass die überarbeitete Siri mit tvOS 27 auch auf dem Apple TV landen könnte. Möglich wäre sogar eine eigene Siri-App, wobei das bislang nicht bestätigt ist.

Auch bei der Funktechnik könnte Apple aufrüsten. Das nächste Apple TV soll angeblich den hauseigenen N1-Chip erhalten, der WiFi 7 und Bluetooth 6 unterstützt. Damit wären höhere Datenraten, geringere Latenzen und eine bessere drahtlose Verbindung möglich. Besonders bei Streaming, Gaming und der Kommunikation mit Zubehör könnte sich das bemerkbar machen, vorausgesetzt, auch der heimische Router unterstützt die neuen Standards.

Eine neue Siri Remote

Nicht nur unter der Haube soll sich etwas tun: Auch die Siri Remote könnte überarbeitet werden. Hinweise von Bloomberg und Code-Funde in aktuellen macOS-Versionen sprechen für eine neue Generation der Fernbedienung. Welche konkreten Änderungen Apple plant, ist allerdings noch offen. Das Design oder die Bedienung könnten sich also verändern, müssen es aber nicht zwangsläufig.

Äußerlich soll sich das Apple TV dagegen kaum verändern. Zwar hatte Apple in der Vergangenheit offenbar über eine integrierte Kamera für FaceTime und Gestensteuerung nachgedacht, konkrete Hinweise auf eine solche Funktion im kommenden Modell gibt es bislang nicht. Das wäre dennoch ein logischer Schritt: tvOS bietet bereits FaceTime, und mit Continuity Camera können iPhone oder iPad schon heute als Kamera dienen.

Start könnte bereits im Herbst erfolgen

Als möglicher Termin gilt September oder Oktober 2026. Apple könnte das neue Apple TV entweder gemeinsam mit der nächsten iPhone-Generation oder bei einem separaten Herbst-Event vorstellen. Das Gerät wäre dann Teil einer größeren Smart Home-Offensive, zu der angeblich auch ein neuer Smart-Home-Hub und ein aktualisierter HomePod mini gehören sollen.

Beim Preis dürfte Apple vor einer schwierigen Ausgangslage stehen. Das aktuelle Apple TV 4K kostet in Deutschland inzwischen 229 Euro mit 64 GB und 299 Euro mit 128 GB und Ethernet, was deutlich mehr als bei der Markteinführung ist. Ob Apple diese Preise für die neue Generation beibehält, ist derzeit unklar. Angesichts des stärkeren Chips, mehr RAM und neuer Funktechnik wäre eine weitere Preiserhöhung zumindest nicht ausgeschlossen.