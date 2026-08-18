Spotify macht Playlists persönlicher: Notizen auch für Podcasts und Hörbücher

Spotify (App Store-Link) baut die kürzlich gestartete Funktion „User Notes“ aus. Mit den neuen „Playlist Notes“ können Nutzer und Nutzerinnen nicht mehr nur Songs mit kurzen Hintergrundinformationen versehen, sondern auch Podcast-Folgen und Hörbücher. Die Idee dahinter: Erinnerungen festhalten, Empfehlungen teilen oder erklären, warum ein bestimmter Inhalt in einer Playlist gelandet ist.

Bisher waren die User Notes auf einzelne Songs beschränkt und erlaubten Texte mit bis zu 240 Zeichen. Nun erweitert Spotify das Feature auf weitere Inhalte. Auch das hauseigene Redaktionsteam soll die Notizen nutzen, etwa um zu erklären, warum ein Titel besonders wichtig ist, welche kulturelle Bedeutung er hat oder weshalb er genau in eine bestimmte Playlist gehört.

Spannend sind außerdem die neuen Redaktionsprofile: User des Musikstreaming-Dienstes können dort mehr über die Menschen hinter den Spotify-Playlists erfahren und unter anderem deren Top-Titel und Top-Alben sowie die Playlists sehen, an denen sie mitarbeiten.

So fügt man eine Playlist-Notiz hinzu

Playlist-Notizen zu von Nutzern und Nutzerinnen kuratierten Playlists werden derzeit auf iOS und Android in mehr als 100 Märkten weltweit eingeführt. Die Verfügbarkeit kann bei den Playlist-Notizen des Spotify-Redaktionsteams abweichen. Spotify liefert eine Anleitung, wie man Notizen hinzufügt:

Öffne eine Playlist, die dir gehört oder an der du mitarbeitest. Tippe auf die drei Punkte (…) neben einem Titel, einer Podcast-Folge oder einem Hörbuch, das du der Playlist hinzugefügt hast. Wähle „Notiz hinzufügen“ aus. Gib deine Notiz ein und tippe anschließend auf „Speichern“.

Die Redaktionsprofile und die dazugehörigen Playlist-Notizen werden ab heute schrittweise für Nutzer und Nutzerinnen ab 16 Jahren in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Australien und Neuseeland ausgerollt. In absehbarer Zeit wird das neue Feature wohl auch in Deutschland verfügbar gemacht werden. Weitere Informationen zur neuen Funktion gibt es auch in einem Newsroom-Beitrag von Spotify.