Die Highlights der Woche: Weihnachten kann kommen

…weil ich’s kaum erwarten kann. So schallte es heute Morgen vor dem Frühstück schon durch unser Erdgeschoss. Der Black Friday ist überstanden, der erste Advent ist da. Die Weihnachtszeit kann beginnen. Und dann ist das Jahr auch schon wieder ganz schnell vorbei, ich weiß schon jetzt kaum noch, wie ich die ganzen Termine und Veranstaltungen unter einen Hut bekommen soll.

Jetzt bin ich erst einmal froh, dass ich den Adventskalender fertig organisiert bekommen habe. Abgesehen von einem finalen Gespräch, von dem ausgerechnet der 24. Dezember abhängt, ist alles fertig geplant. Und ab Montag geht dann der Versand-Wahnsinn wieder los, auch das wird wieder ein großer Spaß.

Aber der Adventskalender bringt ja auch den einen oder anderen Vorteil mit sich: Ihr könnt spannende Preise gewinnen und ich habe dieses Mal sogar den Weihnachtsmann persönlich kennengelernt. Immerhin hat er bei uns im Büro nach dem Rechten gesehen. Damit hätte ich noch vor ein paar Tagen auch nicht gerechnet. Für unsere treuen Leserinnen und Leser, die selbst diese Zeilen lesen, kann ich nur sagen: Schaut euch das Video auf jeden Fall noch einmal genau an. An vier der 24 Tage bis Weihnachten dürftet ihr damit einen entscheidenden Vorteil haben.

Vielleicht können wir die ganzen Gewinnspiel-Mitmacher, die von mindestens zwei externen Portalen nur für die möglichen Gewinne bei uns vorbeischauen, so ein wenig hinters Licht führen. Bisher habe ich jedenfalls keine bessere Idee gefunden, den Stammlesern größere Chancen zu bieten. Sicherlich würde es da irgendwelche Möglichkeiten geben, etwa mit einem Punktesystem nach aufgerufenen Artikeln oder geschriebenen Kommentaren, aber man muss die Kirche auch im Dorf lassen, was den technischen Aufwand anbelangt. Ich freue mich jedenfalls, wenn ich am Ende jemandem von euch eine Freude machen kann.

Neues auf dem Hueblog

Abgesehen von etlichen Black Friday Angeboten war es auf dem Hueblog in dieser Woche ziemlich ruhig. Eine Sache hat mich dann aber doch beschäftigt: Das Kabel-Design der neuen Philips Hue Lightstrips. Hier könnt ihr nachlesen, was für ein Problem ich damit habe.

