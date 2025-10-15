Spotify: Eltern-Accounts jetzt auch in Deutschland

In einigen Ländern, darunter Neuseeland, Schweden und Dänemark, gibt es sie schon länger: die Eltern-Accounts von Spotify (App-Store-Link). Nun rollt der Streamingdienstanbieter das beliebte Feature auch hierzulande aus und ermöglicht damit allen Abonnenten des Familien-Tarifs, die Musikauswahl ihrer Kinder zu begrenzen und die gespielten Titel aus der eigenen Wrapped-Playlist herauszuhalten.

Habt ihr also ein Abo des Familien-Tarifs, könnt ihr ab sofort von euch verwaltetet Accounts für eure Kinder anlegen, sofern diese 13 Jahre alt oder jünger sind. Ihr selbst könnt dann entscheiden, auf welche Musik und welche Features eure Kinder Zugriff haben sollen. So lassen sich etwa Musiktitel und die dazugehörigen Videos und Videoloops ausschließen, die als nicht jugendfrei gekennzeichnet sind.

Ihr könnt aber auch ganze Künstler für die Wiedergabe durch eure Kinder sperren. Der Zugriff auf den kürzlich eingeführten Spotify-Messenger ist für Kinder-Profile darüber hinaus nicht möglich.

Um einen von euch verwalteten Account für euer Kind anzulegen, öffnet die Account-Ansicht in Spotify und wählt dann „Mitglied hinzufügen“ aus. Entscheidet euch dann für die Option „Einen Hörer unter 13 hinzufügen“ und tippt dann noch einmal auf „Account hinzufügen“. Folgt dann den Schritten auf dem Bildschirm, um den Prozess abzuschließen.

Keine Kinder-Lieder mehr in euren Empfehlungen

Das Praktische an den Eltern-Accounts (deren Name ich übrigens irreführend finde, denn eigentlich geht es ja um Kinder-Accounts, aber nun gut) ist, dass ihr die Musik, die eure Kinder hören, nicht länger in eurem eigenen „Für Dich“ Playlisten findet. Bei mir tummeln sich da mittlerweile diverse Disney-Songs, Conni-Folgen und mehr von dem, was meine Tochter gerne hört.

Mich stört es allerdings nicht allzu sehr, dass meine Mixtapes damit nicht mehr so richtig stimmig für mich sind. Ich nutze Spotify meist sehr gezielt und weniger im Entdecken-Modus. Wenn man aber ohnehin den Familien-Tarif nutzt, ist der Eltern-Account eine schöne Möglichkeit, hier Ordnung zu halten.