iOttie Velox Qi2: Zwei neue Kfz-Halterungen mit MagSafe-Funktion

Sommerzeit ist Reisezeit – und das eigene iPhone ist fast immer mit dabei. Wer das Apple-Smartphone zur Navigation zum Urlaubsort verwendet, sollte an eine passende Kfz-Halterung denken, damit das iPhone sicher und bequem genutzt und zeitgleich aufgeladen werden kann. Der Hersteller iOttie macht nun mit zwei Produkten für unterschiedliche Montagearten auf sich aufmerksam: Der iOttie Velox Qi2 Wireless MagSafe Dash + Windshield Mount sowie der iOttie Velox Qi2 Wireless MagSafe Air Vent Mount.

Mit den beiden Kfz-Halterungen lässt sich das MagSafe-kompatible iPhone sowie Qi2-fähige Geräte fest im Auto befestigen und schnell aufladen – ob auf dem Armaturenbrett, an der Lüftung oder der Windschutzscheibe. So kann das Smartphone auf der Fahrt in den Urlaub unkompliziert und ohne Sorge vor schrumpfendem Akku zur Navigation, Musiksteuerung oder für spontane Zwischenhalte genutzt werden. Die Halterungen, wahlweise für die Lüftung oder für Windschutzscheibe und Armatur, sind ab sofort bei Amazon erhältlich. Wir stellen beide Modelle mit ihren technischen Spezifikationen im Detail vor.

iOttie Velox Qi2 Wireless MagSafe Dash + Windshield Mount

Die Neuerscheinung ist eine magnetische iPhone-Ladehalterung mit Qi2-Technologie für die Windschutzscheibe oder das Armaturenbrett und ermöglicht ein kabelloses Schnellladen mit bis zu 15 Watt für Qi2-fähige Geräte und MagSafe-kompatible iPhones. Leistungsstarke Magnete sorgen für sicheren Halt auch bei unebenen Straßen, und ein wiederverwendbarer Saugnapf mit klebender Gelbeschichtung ermöglicht eine einfache und stabile Montage. Die Kfz-Halterung wird inklusive eines Armaturenbrett-Pads zur sicheren Befestigung und zum Schutz der Oberfläche geliefert.

Zu den Features der iOttie Velox Qi2 Wireless MagSafe Dash + Windshield Mount gehört auch ein Teleskoparm, der von circa 10 bis 17 Zentimeter ausziehbar sowie um 260 Grad schwenkbar ist. Ein Kugelgelenk ermöglicht eine flexible Ausrichtung im Hoch- oder Querformat, und umlaufende Lüftungsschlitze dienen zur Ableitung der beim Laden entstehenden Wärme. Eine Silikonbeschichtung an der Auflagefläche ermöglicht eine rutschfeste und kratzfreie Smartphone-Auflage.

Die iOttie Velox Qi2 Wireless MagSafe Dash + Windshield Mount wird inklusive eines USB-C Kabels von rund 1,50 Meter Länge, einem Armaturenbrett-Pad und einem 20-Watt-Netzadapter für den Zigarettenanzünder ausgeliefert und ist kompatibel mit Qi2-fähigen Smartphones und MagSafe-kompatiblen iPhones ab dem iPhone 12 und neuer. Die Leistung beim Wireless-Ausgang beträgt 5, 7,5 oder 15 Watt, die Maße der Halterung belaufen sich auf 14 × 6,5 × 7 Zentimeter, das Gewicht auf 169 Gramm.

iOttie Velox Qi2 Wireless MagSafe Air Vent Mount

Die zweite Neuerscheinung von iOttie klassifiziert sich als kompakte magnetische Smartphone-Ladehalterung mit Qi2-Technologie zur Anbringung an Lüftungsschlitzen im Fahrzeug und ermöglicht ein kabelloses Schnellladen mit bis zu 15 Watt für Qi2-fähige Geräte und MagSafe-kompatible iPhones. Eine starke Magnetkraft sorgt für präzisen und sicheren Halt während der Fahrt, und die Befestigung erfolgt einfach über silikonbeschichtete Prongs auf den Lüftungslamellen. Eine silikonbeschichtete Vorderseite schützt das Smartphone vor Kratzern und sorgt für rutschfesten Halt.

Die iOttie Velox Qi2 Wireless MagSafe Air Vent Mount verfügt zudem über ein flexibles Kugelgelenk zur Ausrichtung im Hoch- oder Querformat, umlaufende Lüftungsschlitze zur Unterstützung der Wärmeableitung und ein kompaktes, leichtes Design für eine dezente Integration im Fahrzeuginnenraum.

Die Kfz-Halterung setzt auf ein integriertes USB-C-Kabel mit 1,5 Meter Länge und wird inklusive eines 20-Watt-Netzadapters für den 12-Volt-Zigarettenanzünder ausgeliefert. Die Neuerscheinung ist kompatibel mit Qi2-fähigen Smartphones und MagSafe-kompatiblen iPhones ab der iPhone 12-Generation. Der Wireless-Ausgang liefert 5, 7,5 und 15 Watt, die Halterung selbst ist 6 × 5,8 × 5,8 Zentimeter groß und wiegt rund 142 Gramm.

Die iOttie Velox Qi2 Wireless MagSafe Dash + Windshield Mount ist ab sofort für 59,95 Euro bei Amazon verfügbar, während die iOttie Velox Qi2 Wireless MagSafe Air Vent Mount bei Amazon für 54,95 Euro bestellt werden kann.