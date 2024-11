Final Cut Pro: Das sind die neuen Features

In Apples Werbevideo zum neuen Mac mini konnten wir ja schon einen kurzen Blick auf das neue Final Cut Pro werfen; nun soll das Update vermutlich noch diese Woche auf dem „Final Cut Pro Summit“ offiziell angekündigt werden. Einige neue Funktionen sind aber schon jetzt bekannt.

Im Juni erklärte Apple in einer Pressemitteilung zum visionOS-2-Update, dass ein kommendes Update von FCP die Möglichkeit bieten werde, räumliche Videos zu bearbeiten, die mit einem 15-Pro-Modell, einem beliebigen iPhone-16-Modell oder der Canon EOS R7 samt räumlichem Videoobjektiv aufgenommen wurden. Räumliche Videos halten die Aufnahme in 3D fest und können auf der Vision Pro abgespielt werden.

Ebenfalls in der visionOS-2-Pressemitteilung ist die Rede von hinzufügbaren „immersiven Titeln und Effekten“ zu Videos in Final Cut Pro. In seinem Werbevideo für den Mac mini gab Apple an, dass Nutzer nach dem kommenden Update mit Final Cut Pro in der Lage sein werden, KI-generierte Effekte auf Videos anzuwenden. Beide Meldungen deuten also in die gleiche Richtung. Ob diese Funktion dann als „Apple Intelligence gestützt“ benannt oder vermarktet wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Über die Möglichkeit, mit FCP künftig KI-gestützt Untertitel für Videos generieren zu lassen, hatte ich ja schon vor einigen Tagen berichtet. Dadurch entfällt die Verwendung zusätzlicher Plug-Ins oder alternativer Software. Da untertitelte Videos heute ja insbesondere in den sozialen Medien hoch um Kurs sind, wurde eine solche Untertitel-Generierungsfunktion schon länger erwartet.

Ebenfalls neu hinzu kommt die Funktion der „Magnetic Mask“, auf die wir in Apples Mac-mini-Video ebenfalls einen kurzen, kurzen Blick werfen konnten. Was genau ihr mit der Magnetic Mask alles machen könnt, ist bisher nicht bekannt. Vermutlich dürften Nutzerinnen und Nutzer von FCP durch die neue Funktion in der Lage sein, sich bewegende Objekte zu markieren, um sie dann zu entfernen, Text dahinter einzufügen oder zum Beispiel Farbkorrekturen vorzunehmen.

Final-Cut-Pro-Begleit-Apps bekommen voraussichtlich ebenfalls Updates

Welche dieser Funktionen es auch in die iPad-App von Final Cut Pro schaffen, ist noch unklar. Ein Update dieser App gilt aber als wahrscheinlich. Zudem könnten auch die Final-Cut-Pro-Begleit-Apps Compressor und Motion für den Mac sowie die Final-Cut-Pro-Kamera-App für das Update ein Update erhalten.

Sobald das FCP-Update offiziell angekündigt wurde, erfahrt ihr alle Details natürlich wie immer hier.