Tigerbox Touch Plus für Telekom-Kunden nur 64,99 Euro

Noch bis zum 14. November können sich Kundinnen und Kunden der Telekom ein wunderbares Weihnachtsgeschenk für Kinder sichern. Den sonst über 100 Euro teuren Streaming-Lautsprecher Tigerbox Touch Plus gibt es derzeit für 64,99 Euro. Möglich gemacht wird das Angebot durch einen Gutscheincode in der MeinMagenta-App.

Solltet ihr einen Festnetz-Anschluss oder einen Mobilfunkvertrag bei der Telekom haben, könnt ihr euch einfach in der App einloggen. Im Bereich Moments scrollt ihr dann einfach so weit nach unten, bis ihr die Tigerbox-Aktion entdeckt. Dort könnt ihr euch dann einen Gutscheincode generieren und werden automatisch in den Tigerbox-Shop weitergeleitet, wo ihr den Gutschein einlösen könnt.

Leider ist der Versand erst ab 70 Euro kostenfrei, so dass zum Preis von 64,99 Euro noch einmal 5,99 Euro Versandkosten hinzu kommen. Trotzdem bekommt ihr die Tigerbox Touch Plus zum Knallerpreis, denn mit dabei ist auch ein Streaming-Gutschein über drei Monate. So könnt ihr den Lautsprecher direkt mit vollem Umfang ausprobieren.

Das alles kann die Tigerbox Touch Plus

Mein mittlerweile sechs Jahre alter Sohn hat die Tigerbox quasi jeden Tag im Einsatz und kann dort eigenständig aus einer vorausgewählten Liste seine liebsten Hörspiele auswählen. Das alles funktioniert über den Touchscreen und eine für Kinder angepasste Android-Oberfläche. Neue Hörspiele der ausgewählten Helden, ganz vorne mit dabei sind bei uns aktuelle Benjamin Blümchen, Paw Patrol und Super Winds, tauchen automatisch auf der Tigerbox auf. Zudem können „Welten“ freigeschaltet werden, bei denen die Kids Audio-Inhalte zu verschiedenen Themengebieten frei entdecken können.

Im Vergleich zum Vorgänger ist die Tigerbox Touch Plus mit einem etwas besseren Akku und einer Bluetooth-Funktionalität ausgestattet. So können auch kabellose Kopfhörer verwendet werden. Alternativ steht weiterhin ein klassischer AUX-Anschluss zur Verfügung.

Nach Ablauf der mitgelieferten drei Monate Streaming aus dem Telekom-Angebot könnt ihr die Audio-Inhalte mit der Tigertones-Karte verlängern. Hier kosten 12 Monate derzeit knapp 90 Euro, das sind weniger als 8 Euro pro Monat. Für die Fülle an Hörspielen, die unser Sohn damit hört, ist das absolut fair – zumal bis zu fünf Tigerboxen in der Familie mit einer Tigertones-Karte genutzt werden können. Bald soll ja auch die Tigerbox Mini für kleiner Kinder erscheinen.

Angebot Tigermedia 4214 Peppa Pig, Cars, Der König der Löwen, Heavy Saurus, Winnie Puh,... Das tigertones-Ticket ist der Zugang zur tigertones, eine Audio-Streaming-Plattform mit über 15.000 Titeln für Kinder. Mit dem Ticket wird ein...

Mit dem neuen Ticket können bis zu 5 individualisierbare Profile eingerichtet werden. So hört jedes Kind garantiert nur noch das, was es hören...