Der neue Amazon Kindle Colorsoft Kids ausprobiert

Dass die Kids-Editionen der verschiedenen Kindle-Modelle durchaus eine gute Option sind, das habe ich ja schon mehrfach erwähnt. In erster Linie aufgrund des äußerst geringen Aufpreises und der Tatsache, dass man eine Sorglos-Garantie für zwei Jahre erhält. Und die deckt sogar selbstverschuldete Schäden am Gerät ab. Zumindest wenn sie von einem Kind verursacht wurden.

Nun kommt mein Sohn in einigen Wochen in die Schule und wird im Laufe der nächsten Monate anfangen zu lernen. Da ist ein Kindle vielleicht irgendwann auch eine Option, wenn auch nicht sofort. Ich habe aber die Gelegenheit genutzt und mir den neuen Kindle Colorsoft Kids genauer angesehen. Dabei habe ich mir die Frage gestellt, wie kindgerecht die ganze Sache denn gestaltet ist.

Das ist der Lieferumfang des Kindle Colorsoft Kids

Der neue Kindle Colorsoft Kids (Amazon-Link) kommt mit 16 GB Speicherplatz, das ist mehr als ausreichend. Ebenso zum Lieferumfang zählt eine Schutzhülle, hier stehen die beiden Designs Sternenzeit und Abenteuerfluss zur Auswahl. Neben der schon erwähnten Sorglos-Garantie für zwei Jahre erhält man auch ein Jahr Amazon Kids+ kostenlos dazu.

Was mir hier sehr gut gefällt: Direkt bei der Einrichtung des Kindle kann man auswählen, dass ausschließlich Inhalte von Kids+ angezeigt werden. Diese können dann einfach vom Kind auf den Kindle geladen werden. Optional könnt ihr auch den Shop aktivieren, wobei Käufe nur nach Freigabe der Eltern möglich sind.

Der Umfang von Amazon Kids+ kann sich durchaus sehen lassen. In dem Flatrate-Angebot sind zahlreiche bekannte Namen zu finden, unter anderem TKKG oder die drei ???. Auch Titel rund um Minecraft, Marvel, Schlümpfe oder Conni und Klassiker wie Pumuckl oder das Sams sind zu finden. Ein großer Bonus: Kids+ beinhaltet auch etliche Hörbücher für Kinder, die sonst kostenpflichtig wären.

Nach Ablauf der inkludierten zwölf Monate kostet Kids+ pro Monat 7,99 Euro oder 79 Euro pro Jahr. Ist bereits eine Prime-Mitgliedschaft aktiv, reduziert sich der Preis auf 4,99 respektive 49 Euro.

Das Eltern-Dashboard und die Kindersicherung im Detail

Direkt auf dem Kindle Colorsoft Kids greift man per PIN auf gesicherte Einstellungen zu. Hier kann man direkt auf dem Gerät Bücher aus der Kindle-Bibliothek auswählen, die auch für das Kind zugänglich gemacht werden sollen. Außerdem kann ein Tagesziel festgelegt werden, das sind die verfügbaren Lese-Minuten pro Tag. Ebenfalls kann man direkt auf dem Kindle den Lesefortschritt der einzelnen Bücher einsehen. Auch eine Option zur Schlafenszeit wird angezeigt, diese kann allerdings nur unter eltern.amazon.de eingestellt werden.

Als Alternative zum Browser bietet Amazon das Eltern Dashboard auch als kostenlose App für iPhone und iPad an. Dort kann man alle Einstellungen und Inhalte ebenfalls bequem verwalten oder den Kindle auch mal aus der Ferne „pausieren“, zumindest solange er mit einem WLAN verbunden ist.

Gibt es denn überhaupt bunte Inhalte?

Alles bisher erwähnte schafft allerdings auch ein Kindle oder Kindle Paperwhite. Das große Plus der Kindle Colorsoft Kids Edition ist ja das farbige Display. Im Vergleich zu einem iPad-Bildschirm sind die Farben des eInk-Displays natürlich deutlich blasser, die Kinder dürften sich aber trotzdem an bunten Bildern und Illustrationen erfreuen. Gerade in Kinderbüchern kommen die ja durchaus zum Einsatz.

Genau wie bereits beim Hands-On des Kindle Colorsoft Signature Edition bemerkt, gibt es aber ein großes Problem: Es gibt nahezu keine für den 7 Zoll Bildschirm optimierten Comics. Kompakte Bücher, wie etwa die lustigen Taschenbücher, sind gerade noch so „genießbar“. Auch Graphic Novels aus der Star Wars Reihe machen auf dem Kindle Colorsoft Kids durchaus noch einen guten Eindruck.

Viele Comics, die im Original größer sind als DIN A5, sind auf dem kleinen Bildschirm aber wirklich keine tolle Sache. Als abschreckendes Beispiel kann ich hier leider die tollen Asterix-Comics nennen. Entweder ist der Kindle zu klein oder die Inhalte nicht vernünftig für die Darstellung im kleineren Format optimiert.

Bei diesen Details komme ich ins Grübeln

Trotzdem hat der bunte Bildschirm seine Berechtigung und das bei der Kindle Colorsoft Kids Edition vielleicht noch etwas mehr als bei Geräten für Erwachsene. Mit einem Preis von 279,99 Euro ist das Farb-Upgrade allerdings alles andere als günstig. Der Kindle Kids kostet derzeit 129,99 Euro, der Kindle Paperwhite Kids 179,99 Euro. Das ist schon ein eklatanter Unterschied.

Mit einem Manko haben alle drei Kids-Versionen meiner Meinung nach zu kämpfen: Die Oberfläche entspricht quasi eins zu eins dem, was wir sonst vom Kindle kennen. Jetzt fragt mich nicht großartig wie, aber ich würde eine optimierte Kinder-Darstellung sehr begrüßen. Zum Beispiel mit einfach verständlichen Icons für Einstellungen wie Farbtemperatur oder Helligkeit. Die Bedienung eines iPads ist am Ende viel intuitiver.

Und das iPad oder andere Tablets dürften am Ende auch die Geräte sein, die am ehesten mit dem Kindle Colorsoft Kids konkurrieren. Videos und Spiele sind dort natürlich kein Problem. Aber ist das nun ein Vorteil oder ein Nachteil? Ich denke für Kinder ab acht Jahren, die gerne Bücher lesen, ist ein Kindle eine tolle Sache, um ohne großartige Ablenkungen lesen zu können – immer und an jedem Ort.