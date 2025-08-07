iOS 26: Neue Erinnerungen jetzt noch schneller erstellen

In der Beta-Version von iOS 26 gibt es nun ein einen neuen Button, den ihr dem Kontrollzentrum, dem Action Button oder dem Sperrbildschirm hinzufügen könnt, der euch das Erstellen neuer Erinnerungen noch einfach macht. Über den Button lassen sich nämlichen Erinnerungen anlegen, ohne dafür die App öffnen zu müssen.

Wenn ihr den Button benutzt, bleibt die Erinnerungen-App ungeöffnet. Stattdessen öffnet sich ein Pop-up-Dialog, über den ihr alle wichtigen Infos eintragen könnt: Text, Zuordnung zur Erinnerung-Liste, Datum, Ort, Markierung.

Das Pop-up kann auch natürliche Sprache verarbeiten, sodass ihr zum Beispiel die Zeit auch in den Fließtext eingeben könnt, etwa „morgen um 15 Uhr“. iOS erkennt dann das Datum und die Uhrzeit und kann sie entsprechend als Erinnerungszeitpunkt setzen.

Mit dem Launch von iOS 26 dürfte es dann somit möglich sein, vollwertige und ausführliche Erinnerungen einzustellen, ohne die dazugehörige App öffnen zu müssen.

So fügt ihr den Button zu den einzelnen Bereichen hinzu

Kontrollzentrum

Wischt von der oberen Ecke des Bildschirms nach unten, bis sich das Kontrollzentrum öffnet. Tippt dann so lange auf eine freie Stelle, bis der Dialog „Funktion hinzufügen“ erscheint. Wählt dann aus der Liste die Funktion unter dem Abschnitt „Erinnerungen“ aus.

Sperrbildschirm

Um den Sperrbildschirm zu ändern, tippt auf den Sperrbildschirm und haltet ihn gedrückt, tippt dann auf „Anpassen“ und entfernt dann eines der beiden Sperrbildschirmsteuerungselemte, indem ihr darauf tippt. Tippt auf die Plus-Schaltfläche links an dieser Stelle und wählt dann „Neue Erinnerung“ aus den verfügbaren Steuerungen aus.

Action Button

Wenn ihr ein iPhone 15 Pro oder neuer habt, bietet die Aktionstaste den schnellsten Zugriff auf neue Erinnerungen. So belegt ihr die Taste:

Öffnet die Einstellungen.

Tippt auf „Action Button“.

Wischt zu „Steuerelemente“ und wählt dann „Neue Erinnerung“ aus der Liste der verfügbaren Aktionen aus.

iOS 26 wird voraussichtlich im September offiziell zum Download bereitgestellt.