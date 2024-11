Mac mini: Video zeigt Innenleben des neuen Rechners

Sobald die Kinder gleich im Kindergarten sind, geht es für mich ins Büro und damit auch wieder zum neuen Mac mini mit M4 Pro Chip. Ein wunderbares kleines Teil, das Apple von Grund auf neu gestaltet hat. Aber wie genau sieht der neue Mac mini eigentlich von Innen aus? Genau das verrät euch nun ein erstes ausführliches YouTube-Video.

Die Kollegen von iFixit sind zwar noch nicht so weit, wir wissen also noch nicht genau, wie es um die Reparierbarkeit des kleinen Apple-Rechners steht, dank Snazzy Labs sehen wir aber bereits einen ausführlichen ersten Blick in das Innere des Gehäuses.

Anders als bei der vorherigen Generation, bei der das Gehäuse ursprünglich noch für Intel-Chips entwickelt wurde, gibt es beim neuen Mac mini kaum noch ungenutzten Platz. Sämtliche Komponenten sind genau aufeinander abgestimmt und passen exakt in den kleinen Mac mini.

So ist der Mac mini im Inneren aufgebaut

Die Metallplatte am Boden des Mac mini dient gleichzeitig als Antenne. Sobald sie entfernt ist, kommen Lüfter und Kühlkörper zum Einsatz. Apple hat dem Mac mini ja ein neues thermisches Design verpasst, das ihr auch noch mal auf der folgenden Grafik sehen könnt.

Ebenfalls spannend: Das Mac mini ist mit modularen Speicher-Chips bestückt. Auch das Basis-Modell mit 256 GB verfügt über zwei einzelne Chips, was bedeutet, dass es hier in Sachen SSD-Performance nicht mehr zu Nachteilen kommen. Zudem lassen sich die Speicher prinzipiell auch austauschen, auch wenn es sich dabei nicht um ein einfaches SSD-Modul aus dem Hardware-Regal handelt.

Am Ende des Tages ist es ziemlich beeindruckend, was Apple alles in ein so kleines Gehäuse gezwängt hat. Vor allem, dass man dabei noch sichergestellt hat, das es nicht zur Temperaturproblemen auf so engen Raum kommt.

