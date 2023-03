Window Wiggle: Kleines Geschicklichkeitsspiel im Test

Bereits Anfang des Jahres ist das kleine Indie Game Window Wiggle (App-Store-Link) der Entwickler Tim Kretz und Kevin Neutz erschienen, indem ihr Objekte geschickt durch Hindernisse navigieren und an ihr Ziel bringen müsst. Inzwischen wird das kleine Arcade-Game von Apple als eines der neuen Lieblingsspiele beworben. Ich habe mir den Auto-Runner für euch angeschaut.

Window Wiggle ist schnell erklärt: Ich muss Objekte, wie zum Beispiel einen Koffer, einen Knochen oder eine Banane durch einen zweidimensionalen Hindernisparcours navigieren, um sie „zurück nach Hause“ zu bringen. Dabei steuere ich aber nicht die Objekte selbst, sondern die Fensterscheibe eines Autos, aus dem die Gegenstände zu Spielbeginn herausgefallen sind. Die Fensterscheibe lässt sich dabei mittels zweier Buttons nach oben und unten bewegen. Ich muss die richtige Höhe einstellen, um die Objekte damit durch, über oder unter den Hindernissen hindurch zu losten.

Hört sich einfach an, ist es auch! Ein Level durchzuspielen dauert vielleicht knapp 30 Sekunden. So komme ich also schnell weiter, wenn ich auch nur fünf Minuten spiele. Bringe ich das Objekt sicher an sein Ziel, erwartet mich ein kurzer Fun Fact, der meist mit dem Objekt zu tun hat. Zum Beispiel: Ich muss einen Apfel durch den Parcours navigieren und sehe am Ende den Satz: Wusstest du, dass der Apfel mit der Rose verwandt ist?

Unterlegt ist das Spiel mit chilliger Lofi-Musik, die Window Wiggle zu einer entspannenden kurzen Ablenkung werden lässt. Dafür sorgen auch das angenehm ruhige Tempo des Spiels und dessen schlichte Grafik.

Am Anfang des Spiels habe ich einen höheren Schwierigkeitsgrad vermisst. Bei zu leichten Spielen frage ich mich immer, warum ich meine Zeit dort hineinstecken sollte. Da die Parcours aber zunehmend schwerer werden, könnte das Gefühl einer Herausforderung ja noch kommen, wenn ich weiterspielen würde. Da mich das Spiel persönlich aber nicht so sehr gecatcht hat, weiß ich nicht, ob ich Window Wiggle tatsächlich nochmal eine Chance gebe.

Kostenlos laden und spielen

Wer aber gerne Geschicklichkeitsspiele zur Ablenkung oder Entspannung spielt, könnte an dem kleinen Indie-Spiel durchaus Gefallen finden. Ausprobieren könnt ihr es jedenfalls kostenlos, denn Window Wiggle könnt ihr gratis im App Store laden. Die werbefreie Variante lässt sich für 3,49 Euro per In-App-Kauf freischalten. Window Wiggle ist in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch verfügbar. Ihr könnt es auf iPhones oder iPads spielen, auf denen mindestens iOS bzw. iPadOS 11.0 läuft.