Ladegeräte, Netzteile, Kabel & mehr von Anker und Ugreen im Angebot

Anker und Ugreen sind unsere bevorzugten Marken, wenn es um elektronisches Zubehör für iPhone, iPad und Mac geht. Die Qualität stimmt, zudem gibt es immer wieder tolle Rabattaktionen. In den Frühlingsangeboten bei Amazon sind beide Marken vertreten und bieten praktisches Zubehör günstiger an. Ein paar Highlights wollen wir etwas genauer beleuchten, eine längere Liste findet ihr am Ende des Artikels.

Aktuelle Deals von Anker

Wer unterwegs immer mit genügend Power versorgt sein will, kann sich die Anker 737 Powerbank mit 24.000 mAh und Farbdisplay ansehen. Der Preis ist auf 119,99 Euro (vorher 150 Euro) gefallen. Als Anschlüsse stehen 2x USB-C und 1x USB-A mit maximal 140 Watt Leistung bereit. So könnt ihr nicht nur iPhone und iPad mit Storm versorgen, sondern auch einen Mac.

Anker 737 Powerbank (PowerCore 24K), 24.000mAh externer Akku mit 3 Anschlüsse, 140W... STARKE BEIDSEITIGE LADELEISTUNG: Ausgestattet mit der neuesten Power Delivery 3.1 und bidirektionaler Technologie, um das tragbare Ladegerät schnell...

MÄCHTIGE KAPAZITÄT: Mit einer Akkukapazität von 24.000 mAh und einer doppelt so langen Akkulaufzeit kannst du ein iPhone 13 fast 5-mal oder ein...

Das Anker Nano 3 USB-C Netzteil bietet 30 Watt und ist in Lila, Weiß und Schwarz für nur je 19,99 Euro erhältlich.

Anker USB C GaN Charger 30W, 511 Ladegerät (Nano 3), PIQ 3.0 PPS Schnellladegerät,... KLEIN ABER KRÄFTIG: Durch den Austausch von Silizium gegen Galliumnitrid (GaN) konnten wir 30W Leistung in ein winziges Ladegerät einbauen, das...

NEED FOR NANO: Aufgerüstet mit einer Ausgangsleistung von 30W, sodass du deine Ohrhörer, Smartphones, Tablets und sogar dein MacBook Air mit einem...

Wer sein iPhone 12 oder neuer mit MagSafe aufladen möchte, bekommt das magnetische Ladepad mit USB-C Kabel gerade für 15,99 Euro statt 19,99 Euro. Einziger Nachteil zum Original von Apple: Hier wird mit maximal 7,5 Watt geladen.

Anker 313 Magnetisches Kabelloses Ladepad, Wireless Charger mit 150cm USB-C Kabel,... SNAP AND GO: Einfach das PowerWave Ladepad auf der Rückseite deines iPhone 14 / iPhone 13 / iPhone 12 magnetisch einrasten lassen - fertig.

IMMER IM BLICK: Dein Smartphone kann mühelos für Videos, Nachrichten, E-Mails und in Kombination mit Face ID weiterverwendet werden, und das ganz...

Noch mehr Anker-Deals

Highlights von Ugreen

Das Ugreen Nexode USB-C Netzteil mit 65W, 2x USB-C und 1x USB-A kostet in der brandneuen Farbe Blau mit dem 20 Prozent Coupon auf der Produktseite nur noch 39,99 Euro. Die schwarze Version ist ebenfalls auf 39,99 Euro reduziert.

UGREEN Nexode USB C Ladegerät 65W USB C Netzteil 3-Port GaN PD Charger PPS... UGREEN Nexode 65W Ladegerät: UGREEN 65W GaN USB C Ladegerät kann Ihr MacBook eine Einzelport-Ausgangsleistung von bis zu 65W an C1-Port versorgen....

Ein für alle: Mit 2x USB-C und 1x USB-A Port kann dieses USB C Netzteil 65W gleichzeitig 3 Geräte wie MacBook, iPhone 14 Pro Max, AirPods...

Das Tischladegerät mit 2x USB-C und 1x USB-A liefert insgesamt 65 Watt und kostet derzeit nur 44,99 Euro statt 59,99 Euro. Die Variante mit 100 Watt liegt bei 71,99 Euro statt 89,99 Euro.

UGREEN Nexode 65W USB C Ladegerät GaN USB C Netzteil 4 Port PD Charger... Nexode 65W Tischladegerät: UGREEN Nexode-Serie neues 65W USB C Ladegerät kann MacBook Pro 14" von 0% bis zu 100% in nur 1,5 Std. mit einer...

Multi-Port, mehr Möglichkeit: Mit 2x USB-C und 2x USB-A Ports kann dieses mehrfache USB C Netzteil gleichzeitig 4 Geräte von Handys über Tablets...

Angebot 75 Bewertungen UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät Mehrfach USB C Netzteil 4-Port GaN Charger PPS... UGREEN Nexode 100W Tischladegerät: UGREEN 100W USB C Ladestation mit 3x USB-C Ports & 1x USB-A Port ermöglicht mehr Flexibilität und unterstützt...

PPS Adaptive Ladung & Flexibles Netzkabel: Das mehrfache USB C Ladegerät unterstützt PPS adaptive Ladung(3.3-21V/5A) an USB C1/C2 Port und...

Neu und mit 20 Prozent könnt ihr euch auch das kabellose Autoladgerät mit MagSafe sichern. Dann zahlt ihr 31,99 Euro statt 39,99 Euro. Aktiviert den Gutschein auf der Produktseite.