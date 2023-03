Peakto: CYME und Pixelmator Pro kooperieren für neue Version des Foto-Managers

Die Teams von Pixelmator Pro und CYME haben sich zusammengetan, um eine neue Version von Peakto (Mac App Store-Link) für macOS zu kreieren. Peakto ist ein KI-gesteuerter Foto-Manager, der im Mac App Store erhältlich ist und Fotobibliotheken verschiedenster Anwendungen vereint.

Ab sofort nutzt Peakto die Möglichkeiten, die Apple Entwicklerteams mit der Shortcut-Funktion bietet, und ist nun eng mit Pixelmator Pro verbunden. Peakto „wird so zum perfekten Begleitkatalog für Pixelmator Pro“, erklärt das Peakto-Team. Es listet nativ alle Pixelmator Pro (PXD) Dokumente auf und zeigt sie in der höchstmöglichen Auflösung an, ohne sie duplizieren oder gar Pixelmator Pro öffnen zu müssen.

„Peakto verwandelt Pixelmator Pro in ein Bearbeitungsziel für alle Bilder, wo auch immer Sie sich befinden – in Ordnern, Lightroom, Luminar oder sogar CaptureOne – um eine pixelgenaue Bearbeitung von jedem Quellbild zu erhalten. Darüber hinaus bietet Peakto Grafikdesignern und Fotoenthusiasten einen umfassenden Überblick über alle ihre Bilder, zusammen mit allen notwendigen Werkzeugen zum Verwalten, Analysieren, automatischen Sortieren und Erstellen von Alben mit mehreren Quellen, unabhängig davon, ob die Bilder mit einer Kamera, einem iPhone aufgenommen, importiert oder mit Pixelmator Pro erstellt wurden.“

Zwei Mac-Apps , die Apples Technologie optimal nutzen

Apple gibt Entwicklerteams und App-Usern die Möglichkeit, mit Kurzbefehlen leistungsstarke Automatisierungen zu erstellen. Ein Kurzbefehl bietet einen schnellen Weg, um Dinge mit Apps zu erledigen, mit nur einem Klick, oder indem man Siri fragt.

CYME hat nun die Kurzbefehle-Funktion genutzt, um eine tiefe Integration zwischen Peakto und Pixelmator Pro zu schaffen. Peakto nutzt die Dateiverknüpfungen von Pixelmator Pro, um Vorschauen von PXD-Dateien in voller Auflösung zu öffnen, ohne das Dokument zu duplizieren oder Pixelmator Pro zu öffnen. Peakto nutzt auch einen Pixelmator Pro-Kurzbefehl, um aus einem beliebigen Bild – beispielsweise einer RAW-Datei – ein Pixelmator Pro Dokument zu erstellen und dieses in Pixelmator Pro zu bearbeiten. „Dank dieser tiefen Integration wird Peakto zum perfekten Begleitkatalog für Pixelmator Pro“, berichtet das Peakto-Team.

Peakto steht in Version 1.6.0 im Mac App Store zum Download bereit und lässt sich 15 Tage lang kostenlos ausprobieren. Danach kostet die App 11,49 Euro/Monat bzw. 98,99 Euro/Jahr. Weitere Infos zu Peakto gibt es auch auf der offiziellen Website. Pixelmator Pro (Mac App Store-Link) kann im Mac App Store als Einmalkauf für 59,99 Euro erworben werden.