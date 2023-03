Arc: Browser-Companion erscheint am 30. März für iOS

Für macOS ist Arc schon länger per Warteliste oder Einladung erhältlich. Nun hat das Team von The Browser Company angekündigt, am 30. März 2023 eine mobile Version des hauseigenen Browser-Companions Arc für iOS veröffentlichen zu wollen. Im deutschen App Store ist Arc für das iPhone (App Store-Link) bereits zur Vorbestellung gelistet. Die kostenlose Anwendung wird nach der Veröffentlichung rund 68 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS 15.0 oder neuer benötigen sowie auf ein englischsprachiges Menü setzen.

Josh Miller, CEO des Arc-Entwicklerteams von The Browser Company, erklärt ausdrücklich, dass die App „(noch) KEIN Ersatz für deinen mobilen Standard-Browser“ ist. Nichtsdestotrotz sollen Nutzer und Nutzerinnen der mobilen App-Version zumindest einige der Funktionen, die sie bereits von der Desktop-Variante kennen, verwenden können.

This Arc companion app is among the purest product work we’ve ever shipped – zero fat.

It’s NOT a replacement for your default mobile browser (yet). But it teases our dreams for the future of computing.

New swipes & smiles coming soon – pre-order here: https://t.co/c2jPU62TFj https://t.co/Vr8tXKc0MX

— Josh Miller (@joshm) March 27, 2023