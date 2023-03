Hinterland: Gratis-App mit Stellplätzen für Outdoor-Enthusiasten veröffentlicht

Ab sofort können Camping- und Outdoor-Enthusiasten ihr nächstes Mikroabenteuer in der Natur noch einfacher planen. Die schon seit längerem bestehende Plattform hinterland.camp launcht erstmals eine kostenlose App (App Store-Link) für iOS und Android. Private Zelt- und Stellplätze, Tiny Houses, Cabins und mehr in ganz Europa können damit bequem und spontan von unterwegs gebucht werden.

Egal ob an Seen und Flüssen, inmitten von Weinreben und Streuobstwiesen oder auf Alpaka-Farmen und Bauernhöfen: Die Hinterland-App bündelt aktuell bereits knapp 2.000 buchbare Unterkünfte fernab der Massen und mitten in der Natur. Die Anwendung lässt sich gratis auf iPhones und iPads ab iOS/iPadOS 13.0 herunterladen und benötigt dazu rund 95 MB an freiem Speicherplatz. Alle Inhalte stehen zudem in deutscher Sprache zur Verfügung.

Mit dem Start im Juni 2020 wurde mit hinterland.camp eine Plattform geboren, die die Gründer selbst lange auf ihren Reisen und Roadtrips vermisst haben: Ein Airbnb für Camper und Abenteuerlustige. Outdoor-Fans finden auf www.hinterland.camp private Zelt- und Stellplätze, Tiny Houses, Cabins und weitere Optionen für ihren nächsten Roadtrip oder ihr nächstes Mikroabenteuer – immer fernab der Massen. Die Plattform hat sich innerhalb kürzester Zeit zum Marktführer für private Campingplätze etabliert und zählte 2021 bereits über 25.000 Übernachtungen.

Filter helfen bei der Wahl des perfekten Platzes

Nun gibt es die Inhalte von Hinterland.camp also auch in einer eigenen App: So verpasst man mit der Hinterland-Anwendung keine Neuigkeiten mehr und hat alle Vorteile direkt auf dem Smartphone. Dazu zählen praktische Push-Benachrichtigungen für Chat-Nachrichten zwischen Hinterland-Gästen und -Gastgebern, eine einfache Übersicht von Buchungen und der Favoritenlisten sowie exklusive Angebote. Die Plätze und Unterkünfte befinden sich in Alleinlage, können auf der interaktiven Karte in der Nähe des Standorts gefunden werden und sind nur mit wenigen Klicks mobil buchbar.

Je nachdem, welche Präferenzen vorhanden oder Bedingungen an den Aufenthalt in der freien Natur geknüpft sind, können in der Hinterland-App auch Filter gesetzt werden, um den optimalen Platz zu finden: Benötigt man Strom, Wasser oder ein WC? Möchte man lieber am Meer oder in den Bergen eine Unterkunft finden? Zusätzliche Bewertungen von Gästen helfen darüber hinaus, den richtigen Platz für eine oder mehrere Übernachtungen zu finden. Auch Gastgeber bzw. Gastgeberinnen können in Hinterland Anfragen verwalten und Fragen von potentiellen Gästen beantworten.