Butterfly Surprise: Tetris-ähnliches Puzzle-Spiel im Test

Heute stelle ich euch ein kleines Puzzle-Spiel aus der Feder von Tim Kretz vor, der unter anderem für Spiele wie Dots & Bubbles und Window Wiggle verantwortlich zeichnet. Seine neueste Kreation, Butterfly Surprises (App-Store-Link), ist ein Puzzle-Spiel in Tetris-Manier, bei dem ihr verschieden farbige Raupen so zusammenbringen müsst, das ihr am Ende einen jeweils neuen Schmetterling für eure Sammlung erhaltet. Ich habe Butterfly Surprises für euch angespielt.

In Butterfly Surprise müsst ihr Raupen, die wie Tetris-Bausteine von oben nach unten fallen, so positionieren, dass gleichfarbige Raupen aufeinander treffen und dadurch zur nächst größeren Raupe werden. Ist jeweils die letzte Entwicklungsstufe erreicht, verwandelt sich die Raupe in einen Schmetterling und das Level ist geschafft. Der Schmetterling wird dann eurer Sammlung hinzugefügt.

Die Spielmechanik ist sehr simpel und folgt einem bekannten, aber wohl auch bewährten Prinzip, denn Spiel wie Butterfly Surprises gibt es zu Hauf im App Store. So liefert Butterfly Surprises also kein gänzlich neues Unterhaltungserleben und ist auch kein komplexes Spiel, dennoch bietet es einen Unterhaltungswert und auch Entspannung beim Spielen.

Die Grafik ist angenehm bunt, ohne dabei zu schrill zu sein. Die Raupen sehen niedlich aus und die Animation ist gelungen. Mit Soundeffekten wurde sparsam umgegangen, was ich durchaus angenehm finde. Zu jedem Schmetterling, den ihr sammeln könnt, erfahrt ihr ein paar interessante Infos, wie Name, lateinischen Namen und Vorkommen. Hier könnte man vielleicht noch ein paar mehr Details verraten, aber die Idee finde ich jedenfalls sehr nett.

Kostenlos laden, werbefrei für 3,99 Euro spielen

Butterfly Surprises könnt ihr kostenlos im App Store laden und – mit Werbung – auch kostenlos spielen. Die werbefreie Version kostet einmalig 3,99 Euro. Das Spiel ist optimiert für das iPad. Zum Spielen braucht ihr ein iPad oder iPhone, auf dem mindestens iOS bzw. iPadOS 12.4 laufen.

Das Spiel bietet eine gelungene, kurzweilige Unterhaltung und ist bestimmt nicht nur für Schmetterlingsfreunde etwas.