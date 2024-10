Halide Mark II: Neue Funktionen für den Camera Control-Button des iPhone 16

Mit dem Release der iPhone 16-Reihe gibt es einige neue Möglichkeiten im Kamera-Bereich der Smartphones von Apple, insbesondere, was den neuen Camera Control-Button an der Seite des iPhones angeht. Auch die mittlerweile wohlbekannte Drittanbieter-Kamera-App Halide Mark II (App Store-Link) macht davon Gebrauch. Nun hat das Entwicklerteam von Lux Optics Neuigkeiten in Form eines Updates zu vermelden.

„Wir freuen uns, die Unterstützung für die Aufnahmesteuerung des iPhone 16 vorstellen zu können. Du kannst jetzt mit ein paar Wischbewegungen schnell auf die EV- [Belichtung, Anm.d.Red.] und manuelle Fokussteuerung zugreifen. Wir haben auch eine ‚Sperre‘ hinzugefügt. Wir wissen, wie frustrierend es sein kann, wenn die perfekte Aufnahme durch eine falsche Wischbewegung verloren geht. Sobald du deine Einstellungen vorgenommen hast, kannst du die Aufnahmesteuerung auf ‚Sperren‘ setzen, um dich vor Fehlern zu schützen.“

So berichtet das Entwicklerteam von Halide Mark II im deutschen App Store bezüglich des kürzlich veröffentlichten Updates auf Version 2.17 der Anwendung. Die Belichtungsanpassung mit Halide Mark II verfügt über einen dreimal so großen Belichtungsspielraum wie der nativ verfügbare von Apple (plus oder minus 6 EV im Vergleich zu 2). Bislang hat man sich dazu entschlossen, es bei den nun verfügbaren drei Optionen für den Camera Control-Button zu belassen. „Wir haben festgestellt, dass weniger Optionen eine schnellere und einfachere Navigation ermöglichen“, so das Team von Lux Optics. Sollte die Halide-Community noch weitere Funktionen für den neuen iPhone 16-Button wünschen, soll man das Team bei Threads unter @halideapp anschreiben.

Die Aktualisierung für Halide Mark II auf Version 2.17 steht ab sofort im deutschen App Store zum Download bereit. Die App selbst kann gratis geladen werden und erfordert zur Nutzung ein Abo, das mit 2,99 Euro/Monat bzw. 22,99 Euro/Jahr oder im Einmalkauf für 69,99 Euro zu Buche schlägt. Die Installation der rund 38 MB großen Anwendung ist ab iOS/iPadOS 16.0 oder neuer möglich. Ein ausführliches und spannendes Review zum Kamera-Setup des neuen iPhone 16 Pro gibt es auch im Blog des Entwicklerteams.

Gerne könnt ihr die Kommentare nutzen und uns verraten, wie ihr am liebsten Fotos mit eurem iPhone knipst. Nutzt ihr Apples Standard-Kamera-App oder verwendet ihr zusätzliche Tools wie Halide oder eine andere Anwendung? Wir sind gespannt auf eure Erfahrungen.