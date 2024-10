Sicherheitsrisiko: Philips ruft kabellose Akku-Staubsauger zurück

In der Technik-Welt kann es immer mal wieder zu Problemen kommen, erst kürzlich hat Anker einige seiner Powerbanks zurückgerufen. Wenn Unternehmen mit den Problemen offen umgehen und einen Austausch oder eine Rückerstattung anbieten, dann ist das aus unserer Sicht eine gute Sache. Und auch die Hausgeräte-Abteilung von Philips, mittlerweile unter dem Firmennamen Versuni unterwegs, geht aktiv auf seine Kundinnen und Kunden zu.

Nach einer geringen Anzahl von Vorfällen ruft das Unternehmen die kabellosen Akkustaubsauger der Philips 2000er und Philips 3000er Serie zurück. Glücklicherweise muss nicht das komplette Gerät getauscht werden, betroffen ist nur der austauschbare Akku.

Betroffene Akku-Staubsauger sollen nicht weiter verwendet werden

„In sehr seltenen Fällen können diese Akkus überhitzen und möglicherweise Feuer fangen, wenn sie einem schweren Sturz oder einer Reihe von Stürzen ausgesetzt sind“, heißt es vom Hersteller. Ob euer Gerät betroffen ist, könnt ihr ganz einfach auf dieser extra eingerichteten Support-Webseite herausfinden. Die betroffenen kabellosen Akkustaubsauger der Philips 2000er und 3000er Serie sind seit November 2023 im Verkauf.

Obwohl das Risiko laut Angaben des Herstellers gering ist, bittet man betroffene Kundinnen und Kunden darum, den Staubsauger nicht weiter zu verwenden und den Netzstecker aus der Ladestation zu ziehen. Zur Sicherheit soll man allerdings den Akku komplett entleeren, was am besten im laufenden Betrieb funktioniert. Danach soll man den Akkusatz entfernen und ein einem Plastikbeutel an einem trockenen Ort aufbewahren, bevor mann ihn selbst fachgerecht entsorgt.

Auf Amazon sind die meisten Modelle der 2000er und 3000er Serie aktuell nicht verfügbar. Wir gehen davon aus, dass erhältliche Geräte bereits mit einem neuen Akku ausgestattet sind, wie etwa der kabellose Philips Akku-Staubsauger 3000 Aqua für 229 Euro.