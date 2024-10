Smart Kitchen Dock von Bosch wird zum Matter-Hub

Das Smart Kitchen Dock von Bosch war bisher ein wenig unter dem Radar unterwegs. Der Gewinner des Red Dot Design Awards aus dem Jahr 2022 war nicht unbedingt zwingend eine Erfolgsgeschichte. Aber anscheinend sieht Bosch so viel Potenzial, dass man an einer neuen Generation arbeitet.

Für das „neue“ Smart Kitchen Dock, das anscheinend auf ein unverändertes Design setzt, liegt inzwischen eine Matter-Zertifizierung vor. Nicht umsonst heißt es dort in der Beschreibung: „Darüber hinaus fungiert das Smart Kitchen Dock als Matter Bridge. Verbinden Sie Ihre Bosch-, Siemens- oder Neff-Haushaltsgeräte mit einer Matter Fabric, sodass auch Geräte, die nicht mit Matter Home Connect ausgestattet sind, mit dem Matter-Netzwerk kommunizieren und dort gesteuert werden können.“

Für mich liest sich das wie folgt: Ältere Home Connect Geräte, die eigentlich nicht kompatibel mit Matter sind, können mit dem Smart Kitchen Dock der nächsten Generation mit Matter kompatibel gemacht werden. Das funktioniert natürlich nur, wenn die Produktgruppe auch ein Teil von Matter ist. Mittlerweile sind aber etliche Hausgeräte, etwa Backofen, Spülmaschine oder sogar die Dunstabzugshaube, ein Teil von Matter.

Allerdings setzt man hier anscheinend nur auf Matter over WiFi. Das ist schon ein wenig verwunderlich, da Bosch ja mittlerweile auch die ersten Matter-Geräte mit Thread anbietet.

Diese Funktionen bietet das Smart Kitchen Dock

Sollte sich im Vergleich zur ersten Generation abseits der Matter-Unterstützung nichts geändert haben, dient das Smart Kitchen Dock von Bosch in erster Linie als Ständer für euer iPhone oder iPad. Per Bluetooth können über integrierte Lautsprecher Musik oder Audio-Inhalte ausgegeben werden. Außerdem bietet das Smart Kitchen Dock in ausgewählten Rezepte-Apps eine Gestensteuerung, so dass man während es Backens oder Kochens nicht mit dreckigen Fingern auf den Touchscreen drücken muss, nur um den nächsten Schritt zu öffnen.

Bisher war das Smart Kitchen Dock auf die Nutzung mit Alexa fokussiert, das soll auch bei der neuen Generation so bleiben. Es verfügt über eine integrierte Sprachsteuerung, die per Alexa-Befehl gestartet wird. Über die Matter-Anbindung und einen HomePod wäre es dann aber wohl auch möglich, den verbundenen Backofen per Siri zu steuern.

Noch gibt es keine Informationen, wann genau und zu welchem Preis das Smart Kitchen Dock auf den Markt kommen wird. Sobald wir hier etwas erfahren, melden wir uns noch einmal bei euch.