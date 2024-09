Bosch Smart Home [+M]: Neue Produktlinie mit Matter angekündigt

Hier im Blog habe ich ja schon mehrfach über die Komponenten von Bosch Smart Home berichtet, unter anderem habe ich Testberichte zum Fenster-Tür-Sensor, zur Rolladensteuerung II und auch zur neuen Eyes Außenkamera II veröffentlicht. Nachdem Bosch Smart Home schon im Juni das Matter-Update für ausgewählte Komponenten über den Bosch Smart Home Controller II verfügbar gemacht hat, kündigt man nun eine neue Produktlinie an: Bosch Smart Home [+M].

Die neuen Geräte mit [+M] sind von Haus aus mit Matter kompatibel, können aber auch weiterhin im System von Bosch Smart Home genutzt werden. Das persönliche Smart Home lässt sich somit flexibel nach den individuellen Bedürfnissen einrichten. Die ersten Produkte der [+M] Produktlinie umfassen das Heizkörper-Thermostat II [+M], den Tür-/Fensterkontakt II [+M] sowie den Zwischenstecker kompakt [+M].

Die Geräte der [+M] Produktlinie können sowohl mit Zigbee als auch mit Matter kommunizieren. Dadurch lassen sie sich direkt in ein Matter-System einbinden – ohne den Bosch Smart Home Controller. Gleichzeitig bleibt die gewohnte Integration in das Bosch Smart Home System weiterhin möglich. Das Besondere daran: Ein Wechsel zwischen dem Bosch Smart Home System und einem bevorzugten Matter-System ist jederzeit und in beide Richtungen möglich – auch nach dem Kauf. Bosch Smart Home bietet damit maximale Flexibilität bei der Einrichtung der bevorzugten Smart Home-Lösung – ob im umfassenden Bosch Smart Home System mit vollem Funktionsumfang oder in einem individuellen Matter-System.

Heizkörper-Thermostat II [+M] : Mit dem smarten Thermostat kann man die individuelle Wunschtemperatur einfach per App einstellen. Zudem sind Zeitprogramme und Dienste wie „Nachhaltiges Lüften“ und „Temperaturabfall“ verfügbar. Durch die Kombination mit anderen Geräten und Automationen wird der Heizalgorithmus ideal gesteuert. UVP: 84,95 Euro.

: Mit dem smarten Thermostat kann man die individuelle Wunschtemperatur einfach per App einstellen. Zudem sind Zeitprogramme und Dienste wie „Nachhaltiges Lüften“ und „Temperaturabfall“ verfügbar. Durch die Kombination mit anderen Geräten und Automationen wird der Heizalgorithmus ideal gesteuert. UVP: 84,95 Euro. Tür-/Fensterkontakt II [+M] : Der Kontakt erkennt offene Türen und Fenster und kann den Status auch in Automationen sinnvoll einsetzen. Solange das Fenster offen steht, kann das Thermostat die Heizung deaktivieren. Als Teil des Alarmsystems löst er bei unbefugtem Öffnen von Türen oder Fenstern Alarm aus – und warnt beim Aktivieren des Alarmsystems vor möglichen Sicherheitslücken durch offen gelassene Fenster und Türen. UVP: 44,95 Euro.

: Der Kontakt erkennt offene Türen und Fenster und kann den Status auch in Automationen sinnvoll einsetzen. Solange das Fenster offen steht, kann das Thermostat die Heizung deaktivieren. Als Teil des Alarmsystems löst er bei unbefugtem Öffnen von Türen oder Fenstern Alarm aus – und warnt beim Aktivieren des Alarmsystems vor möglichen Sicherheitslücken durch offen gelassene Fenster und Türen. UVP: 44,95 Euro. Bosch Smart Home Zwischenstecker kompakt [+M]: Alte Lampen und alte Geräte könnt ihr mit dem Zwischenstecker smart machen und so diese smart an- und ausschalten. Praktisch ist auch der integrierte Energiemesser, der stets Auskunft über den aktuellen Energieverbrauch der angeschlossenen Geräte gibt. Gleichzeitig fungiert der Zwischenstecker als Matter-Repeater und erhöht so die Funkreichweite. UVP: 44,95 Euro.

Die neuen Geräte der [+M]-Reihe werden sukzessive bis Ende des Jahres erhältlich sein.

Schon jetzt Matter mit Bosch Smart Home nutzen

Insofern ihr sowieso auf das System von Bosch Smart Home setzt, könnt ihr Matter ohnehin schon mit den genannten Komponenten verwenden. Das Upgrade könnt ihr über die Bosch Smart Home App machen und profitiert auch von günstigeren Preisen im Gegensatz zur UVP der neuen [+M]-Reihe.