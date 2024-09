Unser IFA 2024 Tagebuch am 6. September (3 Einträge)

Heute sieht es auf dem Messegelände in Berlin richtig ordentlich aus. Alles ist aufgebaut und aufgeräumt, statt durch Kartons und Holz drängeln wir uns heute durch Menschenmassen. Was wir auf der IFA erleben, lest ihr in unserem Tagebuch.

1. Eintrag: Der Kanzler ist da

Schon Angela Merkel war regelmäßig auf der IFA zu Gast. Auch Olaf Scholz ist hier heute unterwegs, erspähen konnte ich ihn noch nicht. Einige Hallen wurden seit früh morgens vom BKA unter die Lupe genommen und im Innenbereich der Messe sind einige Fahrzeuge unterwegs, die man sonst so nicht kennt. Zu gerne hätte ich dem Kanzler mal gesagt, was er alles besser machen kann.

2. Eintrag: Ein kleiner Schnäppchen-Tipp

Wir halten ja auch Ausschau nach echten Schnäppchen für euch. Heute Morgen haben wir erfahren, dass der LG Signature OLED M mit der Zero Connect Box mit einer Größe von 97 Zoll deutlich günstiger verkauft wird, als ursprünglich geplant. Die unverbindliche Preisempfehlung wird nicht 34.999 Euro betragen, sondern nur 30.500 Euro. Da kann man schon mal schwach werden, oder nicht?

3. Eintrag: Eine Tischtennis-Legende

Durch Zufall habe ich heute Yuheng Feng getroffen, er hat vor einigen Jahren die PR-Arbeit für Anker gemacht. Nun arbeitet er bei Honor, mit denen wir ja üblicherweise nicht viel zu tun haben. Aber ich habe heute mal am Stand vorbei geschaut und schaut mal, wenn ich dort entdeckt habe: Die Tischtennis-Legende Timo Boll. Eigentlich müsste ich ihn ja mal zu einem Match herausfordern…