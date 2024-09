Die Neuheiten von Philips Hue auf der IFA 2024 im Überblick

Gestern Abend hat Philips Hue im Rahmen der IFA neue Produkte und Funktionen vorgestellt. Die komplette Ladung an Informationen bekommt ihr ab heute im Hueblog, hier auf appgefahren.de wollen wir die wichtigsten Dinge für euch zusammenfassen. Denn das Thema könnte auch interessant sein, wenn ihr bisher noch gar kein Philips Hue im Einsatz habt.

Vielleicht steht bei euch ja demnächst ein Küchenkauf an. Falls ihr euch für ein Modell von Nobilia entscheidet, habt ihr ab Anfang 2025 die Möglichkeit, smarte Beleuchtung von Philips Hue direkt in die Küche zu integrieren. Und damit der Start reibungslos läuft, gibt es zu jeder Küche eine Hue Bridge und einen Hue Tap Dial Schalter mit dazu.

Vor allem die neue lineare Gradient Lightbar hat mich besonders beeindruckt. Das wäre auch ein prima Gadget zum Nachrüsten, zum Start verbleibt die Hardware aber exklusiv bei Nobilia. Erste Eindrücke zeige ich euch zusammen mit Gerwin von Philips Hue im folgenden Video:

Die neue Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K

Schon vor mehr als einem Jahr sind die ersten Bilder aufgetaucht, jetzt ist die neue endlich erhältlich. Das Signal externer Zuspieler wie Apple TV kann analysiert und bis zu zehn Hue-Lampen im Wohnzimmer passend zum Fernseher leuchten. Mit 349,99 Euro ist die neue Sync Box kein Schnäppchen und wohl nur für Personen interessant, die regelmäßig mit High-End-Konsolen bei 4K und 120 Hertz unterwegs sind.

Neue Deckenleuchten jetzt auch quadratisch und eckig

Die Philips Hue Datura erscheint für jeweils 399,99 Euro in den Größen 60 x 60 sowie 120 x 30 Zentimeter. Die beiden neuen Ausführungen kommen ebenfalls ganz ohne Rahmen aus und eignen sich somit speziell für Räume mit niedrigen Decken. Die Paneele verfügen jeweils über zwei farbfähige und unabhängig voneinander steuerbare Lichtquellen: ein leistungsstarkes Funktionslicht für die Beleuchtung des gesamten Raumes sowie ein dezenteres Licht, das an die Decke strahlt und so einen dekorativen Akzent setzt.

Die Philips Hue Deckenleuchte Tento, die ebenfalls schon in runder Form erhältlich ist, erscheint in zwei neuen quadratischen Ausführungen, die in Schwarz und Weiß erhältlich sind. Sowohl das 30 x 30 als auch das 40 x 40 Zentimeter große Paneel ist dazu in der Lage, warmweißes, warm- bis kaltweißes und farbiges Licht zu erzeugen. Besonders attraktiv ist der Preis, die neuen Varianten starten bereits ab 69,99 Euro.

Neue Software-Funktionen im Schnelldurchlauf

vier neue Effekte: Kosmos, Unterwasser, Zauberwelt und Sonnenstrahl

alle alten und neuen Effekte können bearbeitet werden: Helligkeit, Geschwindigkeit und Farbe sind anpassbar

Multi-Bridge-Support erlaubt zusammenfassen mehrere Bridges zu einem Zuhause

„Do not disturb my scene“ für Bewegungssensoren erscheint in Kürze

Anwesenheitssimulation und Timer per Hue Schalter starten oder deaktivieren

Hue Secure Kameras werden kompatibel mit Amazon Alexa und Google Home

Zeitpläne für Hue Secure Kameras kommen

Hue Secure Kameras mit Batterie werden dank Software noch effizienter

Hue-Produkte mit neuer Augmented-Reality-Funktion zuhause virtuell ausprobieren

Sämtliche neue Software-Funktionen werden in den kommenden Wochen, bis spätestens Ende des Jahres, nach und nach freigeschaltet.