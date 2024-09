Alle Anker-Neuheiten auf der IFA 2024 im Überblick

Heute geht sie so richtig los, die IFA in Berlin. Zumindest was die Pressemitteilungen und Neuankündigungen angeht. Mit dabei ist auch der beliebte Zubehör-Hersteller Anker mit seinen mittlerweile zahlreichen Marken. Einige Produkte konnten wir bereits schon vorab auszuprobieren, das sparen wir uns aber bis nächste Woche auf – heute gibt es für euch erst einmal einen ersten Überblick.

Anker MagGo: Neues magnetisches Zubehör für das iPhone

Die Anker MagGo-Serie setzt voll auf magnetische Power mit dem neuen Qi2-Standard, der das iPhone mit 15 Watt kabellos aufladen kann. Vier neue Produkte werden vorgestellt, eines davon kennt ihr sogar schon.

Die Anker MagGo Kabellose Ladestation als 3-in-1 faltbares Ladepad bietet vielseitige Lademöglichkeiten, zum Beispiel für das iPhone, die Apple Watch und kabellose Kopfhörer – bei Bedarf gleichzeitig. Das kompakte Ladegerät kostet 99,99 Euro.

Richtig spannend finde ich die neue Anker MagGo Power Bank, die nicht nur USB-C-Kabel und Display mitbringt, sondern auch einen integrierten Ladepuck für die Apple Watch. Das alles gibt es für 79,99 Euro.

Noch günstiger ist der Anker MagGo Kabellose Ladegerät-Ständer für 34,99 Euro. Passend dazu starten die neuen iPhone-Hüllen von Anker offiziell, hier haben wir euch ja bereits einen Testbericht geliefert.

Anker Solix C300 DC: Nie mehr ohne Strom unterwegs

In den USA ist diese XXL-Powerbank bereits gestartet, erste Infos haben wir ja bereits für euch zusammengefasst. Nun startet die Anker Solix C300 DC für 199 Euro auch in Deutschland – und ihr dürft euch auf jede Menge Features freuen.

Bis zu 300 Watt Leistung stemmen die 288 Wattstunden starken Lithium-Eisenphosphat-Akkus mühelos. Integriert sind neben einem 120 Watt mächtigen KFZ-Anschluss auch zwei USB-A- und vier USB-C-Anschlüsse mit zweimal jeweils 140 Watt an Eingangs- und Ausgangsleistung. Alternativ lädt die Solix C300 DC mit bis zu 100 Watt mit einem optional erhältlichen, faltbaren Solarmodul wieder auf.

Ein weiterer Startschuss fällt für das Anker Solix X1 System, eine Heimspeicher für große Photovoltaik-Anlagen.

Soundcore Space One Pro: Premium-Sound von Anker

Der flexible Aufbau des wahlweise schwarzen oder cremefarbenen Over-Ear-Kopfhörers lässt sich auf die halbe Größe zusammenfalten – das schafft mehr Platz im Rucksack oder der Tasche. Einen ersten Klangtest haben wir schon hinter uns: Der Soundcore Space One Pro hört sich prima an, auch die Geräuschunterdrückung arbeitet prima. Abstriche muss man beim Material machen, das sich nicht ganz so hochwertig anfühlt wie bei Kopfhörern von teuren Premium-Marken. Die kosten dann aber mal eben das doppelte, die Soundcore Space One Pro starten für 199 Euro.

Beeindruckend ist die Akkulaufzeit: Bis zu 40 Stunden sind mit aktiver Geräuschunterdrückung möglich, 60 Stunden bei ausgeschalteter ANC-Funktion. Die USB-C-Schnellladung sorgt für acht Stunden Laufzeit nach nur fünf Minuten Aufladen – das ist spitze.

Ebenfalls neu sind die Soundcore AeroFit 2. „Das nicht-intrusive Design mit Luftleitungstechnologie bietet ein atmungsaktives Hörerlebnis, während die vierstufig drehbaren Ohrbügel für eine bequeme Passform sorgen, die auf jedes Ohr, jede Größe und Form zugeschnitten ist“, lässt uns Anker zu dieser Neuerscheinung wissen.

Eufy macht sauber und beleuchtet

Nachdem der eufy S1 Pro seit einigen Wochen erhältlich ist, kündigt Eufy mit dem Eufy S1 eine preisgünstigere Variante des Allrounders an, die ab Oktober erhältlich ist. Äußerlich fast identisch, verzichtet der S1 auf einige Features, wie etwa die Ozon-Anreicherung im Frischwasser. Dafür wird er aber auch ein ganzes Stückchen günstiger zu haben sein.

Für die passende Beleuchtung im Außenbereich will Anker mit den neuen Eufy Outdoor Lights E22 sorgen. Die kleinen Spots sind bis zu 30 Meter lang und können smart gesteuert werden.

eufy Permanent Outdoor Light E22, 30m mit 60 Triple-LEDs, Smarte RGBWW-Lichter,... Dreifach-LED für 3x Helligkeit: Unser Dreifach-LED-Design kombiniert RGB mit dualen weißen LEDs und bietet eine einstellbare Farbtemperatur von...

KI-gesteuertes Lichterlebnis: Mit der eufy Life App gestaltest du dein Zuhause im Handumdrehen neu. Die KI erstellt basierend auf deinen Vorlieben...

4K-Kinofeeling in jedem Zuhause: Nebula Cosmos 4K SE

Ein Beamer, der mich in einem ersten Test sehr beeindruckt hat. Nicht nur was Helligkeit und Farben angeht, sondern auch die Bedienung. Eine 4K-UHD-Auflösung mit Dolby Vision sorgt für ein immersives Kinofeeling, die innovative Hybrid-Beam-Technologie (LED+Laser) mit 1.800 ANS Lumen lässt Farben präzise erstrahlen. Mit integriertem Google TV und Netflix ist stets für Unterhaltung gesorgt. Ein Autofokus in Echtzeit, die automatische Trapezkorrektur, eine Bildschirmanpassung, Hinderniserkennung, Wandfarbanpassung und ein Augenschutz sind zusätzliche Features. Unser Testbericht folgt in den kommenden Tagen.