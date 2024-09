Homematic IP: Fünf Produktneuheiten fürs Smart Home-System vorgestellt

Der Hersteller von Smart Home-Geräten und dem eigenen Smart Home-System Homematic IP, eQ-3, ist auch auf der diesjährigen IFA in Berlin vertreten. Das Unternehmen aus dem ostfriesischen Leer zeigt dort am eigenen Stand 210 in Halle 1.2 auch einige Produktneuheiten für Homematic IP. Letzteres verfügt bereits über mehr als 170 Komponenten, und wird nun um weitere smarte Helfer erweitert.

„Der Anwendungsbereich Raumklima steht besonders im Fokus: Mit neuen smarten Thermostaten und dem Homematic IP Starter Set Heizen – basic steigern Nutzer ihren Wohnkomfort und senken zugleich ihre Heizkosten. Und natürlich darf auf der IFA auch die neue Homematic IP Home Control Unit nicht fehlen, die smartes Wohnen auf die nächste Stufe hebt.“

So berichtet eQ-3 in einer E-Mail an uns. Den Anfang der Neuerscheinungen macht die neue Homematic IP Home Control Unit, die „das intelligente Zuhause komfortabler, flexibler und sicherer als je zuvor“ machen soll. Die Zentrale richtet sich gleichermaßen an Smart-Home-Einsteiger und -Profis: Sie entscheiden selbst, ob sie Ihr Smart Home offline und damit rein lokal betreiben. In beiden Fällen gilt: Alle Geräteinformationen werden nur lokal gespeichert und verlassen niemals das Zuhause.

Die Home Control Unit bietet alle Vorteile der intuitiven Steuerung mit der kostenlosen Homematic IP App. Alle Smart-Home-Komponenten lassen sich mit dem Smartphone oder Tablet verbinden, konfigurieren, überwachen und steuern. Die App führt Nutzer Schritt für Schritt durch die Einrichtung und gibt ihnen die volle Kontrolle über Heizung, Licht, Sicherheit und mehr. Die Home Control Unit bietet Zukunftssicherheit durch individuelles Energiemonitoring und flexible Erweiterungsmöglichkeiten. Eine EEBUS-Schnittstelle ermöglicht die Integration steuerbarer Verbrauchseinrichtungen wie Wärmepumpen, Klimaanlagen und Wallboxen ins Smart Home. Neben der Überwachung von Stromflüssen wird zukünftig auch das Steuern der über EEBUS verbundenen Geräte realisiert. Die Homematic IP Home Control Unit ist ab dem 16. September 2024 verfügbar.

Besseres Raumklima: Zwei neue Heizkörperthermostate

Darüber hinaus gibt es mit dem Homematic IP Heizkörperthermostat flex und pure zwei neue Produkte, die das Raumklima verbessern können. Während das Heizkörperthermostat flex über ein in 90-Grad-Schritten drehbares E-Paper-Display zur Anzeige von Solltemperatur und weiteren Informationen verfügt, setzt das Heizkörperthermostat auf ein rundes Design und ein kleines digitales Display.

Im Inneren des Heizkörperthermostats flex werkelt eine Technik, die individuelle Temperaturverläufe mit bis zu drei einstellbaren Heizprofilen und 13 Änderungen pro Tag ermöglicht. Eine automatische Fenster-Auf-Erkennung senkt die Temperatur automatisch während des Lüftens. Im Sommer sorgen Kühlprofile bei warmen Temperaturen für eine indirekte Kühlung per Wärmepumpe, und auch ein Standalone-Betrieb ohne Zentrale oder App ist möglich, ebenso wie ein Flüsterbetrieb für den Einsatz in Schlafräumen, ein sparsamer Eco-Modus, eine Ventilschutzfunktion und eine Boost-Taste für ein schnelles Aufheizen des Raumes.

Das Heizkörperthermostat pure sorgt ebenfalls mit intelligenten Heizprofilen für komfortable Wärme und reduziert den Energieverbrauch durch smartes Heizen um bis zu 33 Prozent. Die Anzeige des integrierten Displays lässt sich nach links oder rechts drehen, um sie an die Montagesituation anzupassen. Das Drehrad an der Vorderseite des Thermostats ermöglicht eine einfache, intuitive Anpassung der aktuellen Solltemperatur. Clever im Drehrad versteckt, verbirgt sich zudem eine Boost-Taste für die schnelle Aufheizung des Raumes. Das Homematic IP Heizkörperthermostat pure wird ab November 2024 erhältlich sein, das Heizkörperthermostat flex ist ab sofort verfügbar.

Starter Set Heizen: Günstiger Einstieg ins smarte Energiesparen

Das neue Homematic IP Starter Set Heizen – basic will für „Freude am Sparen“ sorgen. Das Set eignet für Smart-Home-Neulinge, die eine kostengünstige und gleichzeitig komfortable Lösung fürs intelligente Heizen suchen. Der im Set enthaltene Access Point – basic dient als Zentrale für bis zu 20 Homematic IP Geräte und ist auf eine einfache Bedienung ausgelegt. Dank WLAN-Verbindung und intuitiver App-Steuerung ist die Einrichtung in wenigen Minuten erledigt.

Im Anschluss muss nur noch der mitgelieferte Homematic IP Heizkörperthermostat – basic montiert und mit der Homematic IP-App eingerichtet werden. In Verbindung mit Fensterkontakten und abhängig vom Nutzerverhalten sowie den baulichen Gegebenheiten kann der Heizenergieverbrauch um bis zu 33 Prozent gesenkt werden. Das Homematic IP Starter Set Heizen – basic ist ab dem 9. September 2024 bei ausgewählten Händlern erhältlich.

Homematic IP Schalt-Mess-Kabel: Outdoor-Geräte automatisieren

Das Schalt-Mess-Kabel für den Außenbereich kann nicht nur die Weihnachtsbeleuchtung automatisieren, sondern auch Wasserpumpen für die Gartenbewässerung, Pools oder Springbrunnen steuern: Die Homematic IP-App ermöglicht dabei das Anlegen von Automatisierungen. Die Verknüpfung mit weiteren Homematic IP-Komponenten öffnet die Tür für noch individuellere Anwendungen: So könnte etwa das Gartenlicht automatisch eingeschaltet werden, wenn die Terrassentür geöffnet wird und es draußen bereits dunkel ist. Die Messfunktion ermöglicht das Erfassen von ankommenden oder abgehenden Stromflüssen. So kann man etwa herausfinden, wie viel Energie sich das E-Bike während eines Ladevorgangs einverleibt. Das Homematic IP Schalt-Mess-Kabel ist drei Meter lang und nach IP44 für den Außeneinsatz geprüft. Es wird im vierten Quartal 2024 erhältlich sein.