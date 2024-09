Amazfit T-Rex 3: Neue Smartwatch für Extrem- und Outdoor-Sport präsentiert

Im Rahmen der gerade laufenden IFA in Berlin werden zahlreiche Produktneuheiten verschiedenster Unternehmen präsentiert. Auch der bei uns im Blog bekannte Smartwatch-Hersteller Amazfit ist mit der neuen Smartwatch für Extrem- und Outdoor-Sport, der Amazfit T-Rex 3, keine Ausnahme.

„Die Amazfit T-Rex 3 Smartwatch kombiniert Robustheit in Militärqualität mit innovativen Outdoor-Navigationsfunktionen und einer unvergleichlichen Akkulaufzeit. Das macht das neue Modell der hochgelobten Sportwatch-Serie zur perfekten Begleiterin für alle, die das Abenteuer draußen und in ihrem Alltag suchen.“

So berichtet Amazfit über die Neuerscheinung, die allerdings leider nicht an einem Stand des Herstellers direkt zu betrachten sein wird. Amazfit wird laut eigener Aussage in diesem Jahr lediglich im Rahmen des Showstopper-Events auf der Unterhaltungselektronik-Messe zugegen sein. Dafür gibt es aber von uns die ersten Spezifikationen zur neuen Amazfit T-Rex 3:

Design: Das neue AMOLED-Display mit 322 ppi und Corning Gorilla Glas ist mit 1,5 statt 1,39 Zoll nun 16 Prozent größer und mit 2.000 cd/m2 auch 100 Prozent heller als das der vorherigen Generation. Das Gehäuse wurde mit einem Edelstahlrahmen aufgewertet.

Das neue AMOLED-Display mit 322 ppi und Corning Gorilla Glas ist mit 1,5 statt 1,39 Zoll nun 16 Prozent größer und mit 2.000 cd/m2 auch 100 Prozent heller als das der vorherigen Generation. Das Gehäuse wurde mit einem Edelstahlrahmen aufgewertet. Maße und Gewicht: Bei den Abmessungen trägt das neue Modell mit 48,5 × 48,5 × 13,75 mm statt 47,1 × 47,1 × 13,65 mm etwas größer und dicker als der Vorgänger auf. Auch beim Gewicht wird es mit 68,3 statt 66,5 Gramm etwas schwerer.

Bei den Abmessungen trägt das neue Modell mit 48,5 × 48,5 × 13,75 mm statt 47,1 × 47,1 × 13,65 mm etwas größer und dicker als der Vorgänger auf. Auch beim Gewicht wird es mit 68,3 statt 66,5 Gramm etwas schwerer. Leistung: ZPS3044-Prozessor sowie 64 MB RAM und 32 GB eMMC (zum Vergleich: 32 MB RAM und 512 MB NAND beim Vorgänger).

ZPS3044-Prozessor sowie 64 MB RAM und 32 GB eMMC (zum Vergleich: 32 MB RAM und 512 MB NAND beim Vorgänger). Software: Kostenlose Offline-Karten und Konturenkarten mit Richtungsansagen sowie weitere Gesundheitsfunktionen, darunter Readiness und Herzfrequenzvariabilität.

Kostenlose Offline-Karten und Konturenkarten mit Richtungsansagen sowie weitere Gesundheitsfunktionen, darunter Readiness und Herzfrequenzvariabilität. Sport: Über 170 Trainingsmodi, darunter der neue Hyrox Race-Modus, Freitauchen, Ultramarathon und ein verbesserter Krafttrainingsmodus.

Über 170 Trainingsmodi, darunter der neue Hyrox Race-Modus, Freitauchen, Ultramarathon und ein verbesserter Krafttrainingsmodus. Akkulaufzeit: Bis zu 27 Tage bei normaler Nutzung bzw. bis zu 180 Stunden bei maximaler GPS-Nutzung.

Bis zu 27 Tage bei normaler Nutzung bzw. bis zu 180 Stunden bei maximaler GPS-Nutzung. Datenschutz: Verbesserte Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre, einschließlich Optionen für die GPS-Diskretion.

Verbesserte Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre, einschließlich Optionen für die GPS-Diskretion. KI und Zepp OS 4: Das weltweit erste Smartwatch-Betriebssystem mit vollständig integrierter KI, das ein reichhaltiges App-Ökosystem, Konnektivität mit Fitnessgeräten von Drittanbietern und einen KI-Assistenten bietet, der auf der GPT-4o-Technologie von OpenAI basiert.

Das weltweit erste Smartwatch-Betriebssystem mit vollständig integrierter KI, das ein reichhaltiges App-Ökosystem, Konnektivität mit Fitnessgeräten von Drittanbietern und einen KI-Assistenten bietet, der auf der GPT-4o-Technologie von OpenAI basiert. Zepp Pay: In 31 Ländern Europas können passwortgeschützte kontaktlose Zahlungen vom Handgelenk aus vorgenommen werden.

In 31 Ländern Europas können passwortgeschützte kontaktlose Zahlungen vom Handgelenk aus vorgenommen werden. Extras: Nutzung bei Temperaturen bis zu -30°C, spezieller Nachtmodus, Mikrofon, Bluetooth, WLAN

Die neue Amazfit T-Rex 3 wird in Varianten mit einem schwarzen oder orangefarbenen Armband über die Amazfit-Website sowie auch über die üblichen Handelspartner wie Amazon und MediaMarkt verfügbar gemacht. Bei letzteren Online-Shops war die T-Rex 3 aufgrund des heutigen Releasedatums noch nicht gelistet, dies dürfte aber in den nächsten Stunden der Fall sein.