Bluetooth: Version 6 erschienen – auch Verbesserungen für Wo Ist? möglich

Wie die Bluetooth Special Interest Group (SIG) in dieser Woche mitgeteilt hat, hat man nun eine neue Version der Bluetooth Core Specification veröffentlicht: Bluetooth 6.0. Mit dem Release des neuen Funkstandards gehen einige Neuheiten und Verbesserungen einher – von einigen könnten auch Apple-Dienste profitieren.

„Die Version 6.0 der Bluetooth Core Specification enthält neue Funktionen und mehrere Funktionsverbesserungen, darunter Bluetooth Channel Sounding, entscheidungsbasierte Werbefilterung, Überwachung von Werbetreibenden, eine Verbesserung des Isochronous Adaptation Layer (ISOAL), den erweiterten Funktionssatz für LL und eine Aktualisierung des Frame Space.“

So berichtet die Bluetooth Special Interest Group im Blogbeitrag zum Thema. Vor allem die Funktion des Channel Soundings könnte für Apple-Geräte und den Wo Ist?-Dienst von Interesse sein. Diese soll Milliarden von Geräten „ein echtes Entfernungsbewusstsein“ verleihen und laut Angaben der SIG eine „zentimetergenaue Genauigkeit über beträchtliche Entfernungen“ erreichen wird.

Apple könnte Ultrabreitband- und Bluetooth 6.0-Technologie kombinieren

Bislang verhält es sich so, dass Apple in der hauseigenen App Wo Ist? auf Ultrabreitbandtechnologie setzt, um die Position von eingebundenen Geräten und Zubehör bestimmen zu können. Wer dieses Feature nutzen möchte, benötigt derzeit ein iPhone 11 oder neuer sowie die aktuelle Version von Wo Ist? auf dem Gerät.

Mit dem Release von Bluetooth in Version 6.0 könnte Apple beide Technologien kombinieren – Ultrabreitband und Bluetooth 6.0 – um die Präzisionssuche in Wo Ist? noch weiter zu verbessern. Auch Accessoires, die bislang noch nicht mit Ultrabreitband-Chips ausgestattet sind, darunter auch Apples Siri Remote für das Apple TV oder Geräte anderer Hersteller, könnten von der präziseren Suche per Bluetooth 6.0 und Channel Sounding profitieren.

Bislang ist noch unklar, wann die neue Bluetooth 6.0-Spezifikation auf den Markt kommen wird – die Bluetooth Special Interest Group hat sich zu diesem Thema noch nicht geäußert. Der neue Standard ist nun erst einmal für Entwickelnde und Produkthersteller verfügbar, so dass es durchaus noch bis zum nächsten Jahr dauern kann, bis entsprechend ausgestattete Geräte und Zubehör, auch von Apple, mit Bluetooth 6.0 auf den Markt kommen.