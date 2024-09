Teufel zeigt neue Lifestyle-Produkte: Kopfhörer, Lautsprecher und mehr

Der Besuch im Teufel-Flagschiff-Store in Berlin gehört bei der schon zur Tradition. Auch in diesem Jahr habe ich mir die diesjährigen Neuheiten für euch angesehen und Teufel setzt vermehrt auf spannende Lifestyle-Produkte. Das sind vor allem neuen Kopfhörer, Lautsprecher und mehr.

Teufel Airy Open TWS

Aktuell sind Kopfhörer im Trend, die nicht im Ohr, sondern vor dem Ohr sitzen. Auch Teufel springt auf den Zug auf und hat den Teufel Airy Open TWS vorgestellt, der eben nicht in den Gehörgang gesteckt wird. Für einen besten Sitz ist sowohl der Ohrbügel flexibel als auch der Earbud selbst. Da auf beiden Seiten eine Touch-Steuerung möglich ist, könnt ihr die Lautstärke ändern oder Songs überspringen. Der Teufel Airy Open TWS kommt im vierten Quartal 2024 für circa 100 Euro auf den Markt und ist in den Farben Light Grey und Black erhältlich.

erster Teufel Kopfhörer in der Trendkategorie Open-Ear TWS

Open Konzept: Gehörgang bleibt frei, Musik & Umgebung gleichzeitig hörbar für

mehr Sicherheit

mehr Sicherheit besonders geeignet für alle Aktivitäten in belebter Umgebung, etwa Radfahren,

Joggen und ähnliches

Joggen und ähnliches Earhook- & Earbud-Position einstellbar für optimalen Tragekomfort und Klang

Earbuds nach IPX4 gegen Regenschauer geschützt

beidseitige Touch Control Bedienung inklusive Lautstärkesteuerung

je Earbud zwei Mikrofone für beste Sprachqualität bei Telefonaten

Teufel Airy TWS Pro bessert nach

Der Teufel Airy TWS Pro ist der Nachfolger des beliebten Airy TWS 2, wobei die neue Version an vielen Stellen nachbessert. Mit an Bord ist ein adaptives und hybrides ANC, um automatisch je nach Geräuschpegel die beste Unterdrückung zu erhalten. Im Gegensatz dazu gibt es auch einen Transparenzmodus, der es erlaubt, seine Umgebung wahrzunehmen. Das Ladecase lässt sich sowohl kabellos als auch per USB-C aufladen. Für 170 Euro kommt der Air TWS Pro in den Farben Night Black, Silver White, Steel Blue, Misty Green und Cosmic Teal zwischen Ende 2024 und Anfang 2025 auf den Markt.

In-Ear-Kopfhörer der Spitzenklasse mit adaptivem, hybridem ANC

10 mm große Linear-HD-Töner für extrem tiefen, präzisen Bass

überragende Geräuschunterdrückung

Transparenzmodus ermöglicht, die Umgebung wahrzunehmen

nach IPX4 gegen Spritzwasser wie Regen geschützt

Ladecase lädt kabellos oder per USB-C auf

Bedienung am Ohrhörer und in der Teufel Headphones App

Teufel Real Blue NC 3

Der beliebte Over-Ear-Kopfhörer Real Blue NC startet Ende 2024 in der dritten Generation und hat erneut eine Überarbeitung erfahren. Weiterhin gibt es eine aktive Geräuschunterdrückung, eine komfortable Kopfpolsterung und eine Bedienung per Joystick. Die Neuauflage kostet circa 230 Euro und wird in den Farben Night Black, Steel Blue und Pearl White verfügbar gemacht.

klangstarker Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung

erhöhter Tragekomfort dank optimierter Kopfpolsterung

leistungsstarke Geräuschunterdrückung mit Transparenz- und Gesprächs-Modus

intuitive Bedienung über Joystick-Element

Transport-Case mit Karabiner zur Befestigung zum Beispiel am Rucksack

Teufel Cage Pro ist ein neues Gaming-Headset

Für Gamer hat Teufel das neue Gaming-Headset Cage Pro im Sortiment, das über ein magnetisch abnehmbares Mikrofon verfügt. Es gibt Unterstützung für DTS Headphone:X V2 für 7.1-Virtual-Surrond-Sound sowie eine anpassbare RGB-Beleuchtung. Der Akku soll bis zu 68 Stunden durchhalten, um so lange Gaming-Sessions zu ermöglichen. Der Vorteil hier: Es handelt sich um einen kabellosen Kopfhörer. Am 17. September startet der Cage Pro in Schwarz für circa 200 Euro.

klanglich überragendes kabelloses Gaming-HD-Headset

unterstützt DTS Headphone:X v2 für 7.1-Virtual-Surround-Sound

anpassbare RGB-Beleuchtung

Signalübertragung per USB-Adapter, alternativ Bluetooth zur Verwendung mit Mobilgeräten

programmierbare Multifunktionstaste

starker Akku für bis zu 68 Stunden Spielzeit bei mittlerer Lautstärke

beste Sprachverständlichkeit in Studioqualität

viele On-Device-Features und einstellbare Multicolor-LED-Arrays

Teufel Mynd ist ein neuer 2.1 Bluetooth-Lautsprecher

Mein Highlight ist der neue Teufel Mynd Lautsprecher, der zu großen Teilen aus recycelten Rohmaterialien hergestellt wird und zudem einfache Reparaturen in Eigenregie erlaubt. Bei der Farbauswahl ist für jeden etwas dabei, da ihr aus den Tönen Warm White, Light Mint, Wild Berry und Warm Black wählen könnt. Die Spielzeit ist mit 16 Stunden gut, außerdem gibt es eine Powerbank-Funktion via USB-C. Wer möchte, kann auch bis zu 100 Lautsprecher koppeln. Der Markstart ist für Ende 2024 anvisiert und der Teufel Mynd wird 250 Euro kosten.

nachhaltig designter 2.1 Bluetooth Lautsprecher

integrierter Subwoofer, Waveguides & passive Radiatoren für maximale Klang-Performance

über 16 Stunden Spielzeit, Powerbank-Funktion zum Aufladen von Mobilgeräten

nach IP67 gegen Wasser und Staub geschützt

recycelte Werkstoffe, individualisierbar, einfach zu reparieren und am Ende der Lebensdauer einfach zu recyceln

Teufel Kombo 62 CD-Receiver

Der Teufel Kombo 62 CD-Receiver kann CDs abspielen, bietet fortan aber auch die Möglichkeit per WLAN und Bluetooth Musik abzuspielen. Unter anderem ist Spotify Connect mit an Bord, ebenso auch HDMI ARC, DAB+ und ein UKW-Radio. Für 500 Euro könnt ihr euch den Receiver ab Ende des Jahres sichern.

leistungsstarke Stereo-Anlage der Spitzenklasse für Musik, TV-Ton, Radio und Games

neuer, schmaler KOMBO 62 CD-Receiver mit Class-D-Verstärkern und 2 x 140 Watt (4 Ohm) Leistung

WLAN mit Spotify Connect und Amazon Music, DAB+ und UKW-Radio, HDMI ARC, Bluetooth, CD-Laufwerk

starkes Gesamtpaket als ULTIMA 40 KOMBO mit den legendären ULTIMA 40 Standlautsprechern