Yeelight auf der IFA: Partnerschaft mit Hisense TV & neue Smart Lighting-Produkte

Auch der Anbieter von Beleuchtungslösungen für das Smart Home, Yeelight, ist auf der diesjährigen IFA in Berlin zugegen und zeigt dort einige spannende Neuheiten. Wer der IFA selbst einen Besuch abstattet, findet Yeelight in der Halle 1.2 am Stand 325 und kann dort alle Neuerungen selbst in Augenschein nehmen.

Eine der spannendsten Neuheiten von Yeelight auf der IFA 2024 sind die neuen Curtain Lights aus der Fun-Reihe des Herstellers. Mit 475 Lichtperlen versehen, sind diese Lichter 2 Meter hoch und 1,5 Meter breit, und können nahtlos miteinander verriegelt werden, um große, anpassbare Displays zu erstellen. Zudem gibt es eine Vielzahl von voreingestellten Beleuchtungsmustern, darunter Emojis, GIFs und DIY-Optionen, um ein eigenes kreatives Flair zu schaffen. Die neuen Yeelight Curtain Lights verfügen zudem über eine IP65-Zertifizierung, so dass sie nicht nur im Innen-, sondern auch im Außenbereich eingesetzt werden können. Ausgestattet mit RBGICW-Technologie, sollen die Curtain Lights zum Preis von 129,99 USD auf den Markt kommen.

Zu der Fun-Serie gehören auch weitere neue Highlights wie die Permanant Lights: Die RGBICW-Leuchten wurden für die Wandbeleuchtung unter dem Dach entwickelt und sollen laut Hersteller „ein lebhaftes Ambiente für jede Gelegenheit“. Sie werden in Längen von 15, 30 und 45 Meter sowie mit zusätzlichen Verlängerungsoptionen angeboten werden.

Ebenfalls neu sind die Christmas String Lights: Die wasserdichten IP44-Lichterketten synchronisieren sich mit Musik und passen sich an die Umgebung an. Damit sind sie ideal für Weihnachtsbäume, Kamine und als Alltagsdekoration. Die Christmas String Lights sind erhältlich in 10 und 20 Meter Länge und sollen 59,99 bzw. 89,99 USD kosten.

Zur Fun-Serie gehören auch die neuen Basic Lightstrips: Diese RGBICW-Lichtleisten mit dynamischen Effekten und einfacher Steuerung sind in Längen von 6, 12 und 20 Meter erhältlich und erfüllen den Bedarf an längeren und erschwinglicheren Beleuchtungslösungen. Die Basic Lightstrips werden für 14,99, 28,99 und 47,99 USD verfügbar gemacht werden. Alle neuen Produkte der Fun-Reihe von Yeelight bieten Bluetooth-Konnektivität für eine schnelle und bequeme Steuerung – auch eine zukünftige Kompatibilität mit Matter soll durch ein kommendes Gateway gegeben sein.

Neue Monitor-Lightstrips und Kooperation mit Hisense TV

Yeelight präsentiert auch ein neues Produkt in der Home Series: Die Pura Monitor Light Bars. Die schlanken und erschwinglichen Lichtleisten sind für Bildschirme zwischen 13,8″ und 34″ ausgelegt und bieten eine stufenlose Dimmung, ein abstimmbares Weiß und eine Kompatibilität mit Curved-Monitoren. „Die Pura-Serie ist ideal für Profis, Gamer und Heimanwender und kombiniert Funktionalität mit Eleganz“, so Yeelight zur Neuerscheinung. Die Preise für die Pura Monitor Light Bars starten bei 36,95 Euro, die Steuerung erfolgt über eine Touch- oder Fernbedienungs-Option.

Zu einer der großen Ankündigungen von Yeelight gehört auch die neue Partnerschaft mit dem Elektronik- und TV-Hersteller Hisense. Mit der neuen Kooperation will man „einen großen Schritt in den globalen TV-Synchronisierungsmarkt“ machen und stellt daher auf der IFA 2024 den Yeelight Obsid RBGIC Lightstrip und die Yeelight Cube Smart Lamp mit „fortschrittlichen Bildschirmfarb- und Musiksynchronisierungsfunktionen vor. Eine integrierte Yeelight-App auf den Hisense-TV-Geräten soll die Verbindung zwischen den Produkten noch einfacher und sicherer gestalten.

Die hier vorgestellten neuen Produkte von Yeelight sind zum Teil bereits im Webshop des Herstellers verfügbar.