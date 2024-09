Das sind die neuen Roboter und Haushaltshelfer von Roborock

Der Premium-Hersteller für Haushaltshelfer, Roborock, hat auf der IFA in Berlin eine Handvoll neue Produkte vorgestellt. Mit dabei sind gleich drei neue Saug- und Wischroboter aus der Qrevo-Reihe, gleichzeitig gibt es den neuen Akku-Staubsauger Roborock H5 sowie den smarten Waschtrockner Roborock Zeo Lite.

Roborock Qrevo Curv und Qrevo Edge

Der Roborock Qrevo Curv ist mit einer neuen Bürste ausgestattet, die man DuoDevide nennt. Dabei handelt es sich um eine kombinierte Bürste aus Gummi und Börsten, die verhindern soll, dass sich Haare aufwickeln. Mit 18.500 Pa Saugkraft bietet das neue Modell eine wirklich enorme Saugkraft und hat auch eine ausfahrbare Seitenbürste sowie einen ausfahrbaren Wischmopp an Bord. Die sogenannte „Arc Seitenbürste“ ist leicht gebogen und soll ebenfalls verhindern, dass Haare sich aufwickeln. In seiner Station reinigt der Roborock Qrevo Curv seine Wischmopps mit 75 Grad heißem Wasser selbst, um Gerüche zu vermeiden. Neu ist auch, dass der Roboter mit seinen Rädern noch höhere Hindernisse überwinden kann. Der Roborock Qrevo Curv wird auch mit einem Festwasseranschluss verfügbar gemacht. Für den neuen Roboter müsst ihr 1.499 Euro bezahlen.

Der einzige Unterschied zum Roborock Qrevo Edge ist das Dock, welches nicht abgerundet, sondern weiterhin eckig ist. Der Roboter selbst ist exakt der gleiche.

Roborock Qrevo Slim ist besonders flach

Mit nur 8,2 Zentimeter Bauhöhe ist der Roborock Qrevo Slim besonders flach und kann so auch unter flachen Möbeln reinigen. Diesmal kommt kein Laser-Turm zum Einsatz, dafür sind die entsprechenden Sensoren an den Seiten angebracht. Auch hier hat Roborock die flexible Seitenbürste sowie den ausfahrbaren Wischmopp integriert, um auch Ecken gut reinigen zu können. Das Slim-Modell kommt auf eine immer noch gute Saugkraft von 11.000 Pascal und in seinem Dock erfolgt die Selbstreinigung. Der Fokus beim Slim liegt definitiv auf der geringen Bauhöhe, da es sich um den flachsten Saugroboter von Roborock handelt. Auch hier steht ein Preis noch aus. Das Slim-Modell kostet 1.299,99 Euro.

Roborock H5 ist ein neuer Akku-Staubsauger

Der neue Roborock H5 bietet 158 AW Saugkraft und ist mit 1,55 Kilogramm besonders leicht in der Handhabung. Die Laufzeit wird mit rund 60 Minuten angegeben, wobei ihr in stärkeren Saugmodi sicherlich Laufzeit einbüßt. Um die Reinigung des Haushalts zu erleichtern, gibt es verschiedene Bürstenaufsätze sowie Rohre, um auch schwer zugängliche Bereiche reinigen zu können. Der H5 ordnet sich als Einstiegsmodell in dem Portfolio von Roborock ein. Der Preis liegt bei 299,99 Euro.

Roborock Zeo Lite ist ein günstiger Waschtrockner

Ich habe ja schon den smarten Wachtrockner Zeo One von Roborock getestet. Mit dem Roborock Zeo Lite gibt es fortan auch eine günstigere Variante, die auf ein paar Funktionen verzichtet. Weiterhin kann man Wäsche waschen und auch Wäsche trocknen – nacheinander versteht sich. Unter anderem kommt bei der Tür statt Glas Plastik zum Einsatz, zudem gibt es ein etwas anderes Touch-Display, diesmal mit einem Rad, mit dem man die verschiedenen Programme auswählen kann. Der Verkaufspreis liegt bei 999 Euro.