Twelve South PlugBug: Braucht man bei einem Netzteil eine Wo ist?-Anbindung?

Der beliebte Hersteller Twelve South hat in Berlin sein neustes Netzteil vorgestellt, namentlich Twelve South PlugBug. Dabei handelt es sich um das weltweit erste Netzteil, das eine Wo ist?-Anbindung mitbringt. Solltet ihr also das Netzteil oder den Rucksack mit Netzteil verlegen, könnt ihr mit Wo ist? einfach die Ortung starten. Gleichzeitig kann man den PlugBug piepen lassen, wenn man sich in der Nähe befindet.

Das neue Netzteil, was in den Farben Rot und Weiß gehalten ist, steht in zwei Varianten bereit, einmal mit 50 Watt und 120 Watt. Aktuell ist nur eine US-Version erhältlich, allerdings habe ich hier in Berlin schon eine deutsche Version gesehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann der Twelve South PlugBug auch bei uns startet.

Mit 50 oder 120 Watt erhältlich

Das kleinere Netzteil ist dabei mit zwei USB-C-Ports ausgestattet, während die Variante mit 120 Watt insgesamt vier USB-C-Anschlüsse bietet. Durch die verwendete GaN-Technologie sind die Abmessungen kompakt und die Wo ist?-Anbindung ist unabhängig von einer Steckdose, da für die Wo ist?-Funktionalität eine zusätzliche und auswechselbare Knopfzelle verbaut ist.

Mit 69,99 beziehungsweise 119,99 US-Dollar sind die neuen Netzteile nicht günstiger, allerdings bieten sie auch ein Alleinstellungsmerkmal. Ob man eine Wo ist?-Anbindung für ein Netzteil benötigt, könnt ihr gerne in den Kommentaren diskutieren.