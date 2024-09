Anker startet magnetischen Kartenleser für das iPhone

Rund um die IFA in Berlin war dieses Produkt bisher ein wenig unter dem Radar unterwegs. Es wird nicht großartig am großartigen Stand von Anker präsentiert und auch in der offiziellen Presseankündigung war gestern keine Rede davon. Ihr könnt den neuen Anker MagGo SD-Kartenleser trotzdem ab sofort kaufen.

Falls der Speicher auf eurem iPhone knapp ist und ihr trotzdem größere oder längere Videoaufnahmen machen möchtet, dann ist dieses Gadget wie gemacht für euch. In den Kartenleser können SD- oder microSD-Karten eingelegt werden, die Verbindung zum iPhone wird dann über einen USB-C-Stecker mit 90 Grad Winkel hergestellt. Und damit der Kartenleser nicht einfach nur am iPhone herum baumelt, kann er magnetisch an der MagSafe-Fläche befestigt werden.

iPhone kann auch gleichzeitig aufgeladen werden

Das in drei Farben erhältliche Gadget bietet Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 312 MB/s, was für Videoaufnahmen absolut ausreichend sein dürfte. Zudem kann das iPhone über den USB-Anschluss am Anker MagGo Kartenleser während der Aufnahme oder späteren Bearbeitung der Videos auch aufgeladen werden. Hier spricht Anker von einer maximalen Leistung von 42,5 Watt – vielleicht schon für das kommende iPhone? Die iPhone 15 Serie lädt ja maximal mit 27 Watt auf. In jedem Fall erfolgt die Aufladung über das USB-C-Kabel und nicht drahtlos per MagSafe.

Natürlich könnt ihr den Anker MagGo Kartenleser zur Weiterverarbeitung der Videos auch an andere Geräte mit USB-C-Anschluss stecken, etwa ein iPad oder MacBook. Somit ist das Teilchen sicherlich auch interessant, wenn ihr Filmaufnahmen vom iPhone einfach nur zügig und per Kabel übertragen möchtet.

Der Preis liegt regulär bei 29,99 Euro, aber direkt zum Start gibt es bereits die erste Aktion. Mit dem Gutscheincode MAGGO2024 könnt ihr den Preis um 15 Prozent reduzieren.