reMarkable Paper Pro: Neues 11,8″ Paper Tablet mit Farbdisplay und Stylus-Support

Vor einiger Zeit haben wir bereits über den reMarkable 2, ein Paper Tablet, das sich vor allem für Kreative eignet, berichtet und das Gerät sowie passendes Zubehör genauer unter die Lupe genommen. Meinen Testbericht zum reMarkable 2 könnt ihr bei Interesse hier noch einmal nachlesen.

Nun hat das im norwegischen Oslo ansässige Unternehmen ein ganz neues Paper Tablet-Modell, das reMarkable Paper Pro, angekündigt. Die 27,4 x 19,7 x 0,51 cm große und 525 Gramm leichte Neuerscheinung ist laut Hersteller „das weltweit dünnste Paper Tablet mit Farbdisplay“ und kommt mit einem 11,8 Zoll großen, auf E-Ink Gallery 3 basierenden Canvas Farbdisplay mit einer Auflösung von 2.160 x 1.620 Pixel (229 ppi) samt Hintergrundbeleuchtung daher. „reMarkable Paper Pro wurde entwickelt, um Wissensarbeitende dabei zu unterstützen, ihre Gedanken in einer Welt voller Ablenkungen zu erfassen, zu verfeinern und zu vertiefen“, erklärt reMarkable zum Paper Pro.

Zum ersten Mal können User auf einem reMarkable Paper Tablet in Farbe schreiben und lesen: „Dieses Erlebnis wird durch die größte Innovation von reMarkable Paper Pro ermöglicht: das neue Canvas Color Display Stack, das von reMarkable maßgeschneidert wurde“, so reMarkable. Das Display unterstützt beim Schreiben und Skizzieren neun verschiedene Farben, die gemischt und überlagert werden können, und beim Lesen Tausende.

Blendfreies Farbdisplay minimiert Überanstrengung der Augen

Andere Papiertablets setzen einen Filter auf ein Schwarz-Weiß-Display, um Farben zu erzeugen. Beim reMarkable Paper Pro bewegen sich farbige Tintenpartikel innerhalb des Displays, um das Geschriebene und Gelesene wiederzugeben. Auf diese Weise sollen die Farben das Gefühl einer gedruckten Zeitungsseite vermitteln.

Im Vergleich zu LCD- oder LED-Bildschirmen, wie sie in Laptops und Smartphones zu finden sind, verwendet das Canvas Color-Display keine hellen, flackernden Lichter, um Farben zu erzeugen. Das blendfreie Display reflektiert das natürliche Licht und sorgt so für ein angenehmeres Leseerlebnis. Bei schwachen Lichtverhältnissen beleuchtet ein neues, einstellbares Leselicht das Display sanft und ermöglicht so stundenlanges Lesen und Arbeiten ohne Überanstrengung der Augen.

Das Display verfügt über eine Latenzzeit von nur 12 ms – eine Verbesserung von 40 Prozent im Vergleich zum reMarkable 2. Außerdem bietet es 30 Prozent mehr Platz für Gedanken und Ideen und reduziert den Abstand zwischen der Markerspitze und der digitalen Tinte auf weniger als 1 mm. Für ausreichend Leistung sorgt im Inneren ein1.8 GHz Quad-Core Cortex-A53 Prozessor, 2 GB LPDDR4 RAM sowie ein interner Speicher von 64 GB.

Die digitalen Werkzeuge vom reMarkable Paper Pro machen es laut Hersteller „zum idealen Begleiter für Berufstätige“: Integrierte Vorlagen bieten einen Ausgangspunkt für alles, von Teambesprechungen bis hin zu Aufgabenlisten. Ordner, Tags und praktisch unbegrenzte Seiten sorgen dafür, dass Notizen und Dokumente übersichtlich geordnet und leicht zu finden sind. Mit der neuen Marker- und Type Folio-Tastatur können handschriftliche und getippte Notizen nahtlos auf derselben Seite kombiniert werden, zudem gibt es entsprechende Desktop- und Mobil-Apps zum Fortführen der Arbeit.

Edles Design aus Aluminium und Glas

Auch integrierte Sicherheitsfunktionen sorgen dafür, dass Ideen und wichtige Notizen privat und sicher bleiben. reMarkable Paper Pro verschlüsselt Dateien automatisch und unterstützt Secure Boot, um Softwaremanipulationen zu verhindern, zudem lässt sich das Paper Tablet auch mit einem persönlichen Passcode schützen. Wenn Dateien zwischen Geräten und Anwendungen verschoben werden, sind die Daten sowohl während der Übertragung als auch im Ruhezustand geschützt.

Das Design des reMarkable Paper Pro aus eloxiertem Aluminium und Glas ist laut reMarkable „inspiriert von einem einzelnen, eleganten Stapel frischer, leerer Seiten“. Mit einer Dicke von 5,1 mm ist es das dünnste Gerät seiner Art auf der Welt und soll mit einer Ladung des 5.030 mAh-Li-Ion-Akkus bis zu zwei Wochen durchhalten. Darüber hinaus gibt es für das reMarkable Paper Pro passende Schutzhüllen, die in sechs verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich sind. Alle Spezifikationen und Features der Neuerscheinung lassen sich hier nachlesen.

Das reMarkable Paper Pro kann ab heute auf der reMarkable-Website bestellt werden. Im Lieferumfang enthalten ist der Marker (649 Euro) oder auch der Marker Pro (699 Euro) samt sechs Stiftspitzen, sowie ein USB-C-Ladekabel. Optional kann ein Book Folio-Cover in verschiedenen Farben und Materialien (ab 99 Euro) sowie die Tastaturhülle Type Folio für zusätzliche 249 Euro zur Bestellung hinzugefügt werden. Für das Type Folio stehen sieben Sprachlayouts zur Verfügung, darunter auch US- und britisches Englisch, Deutsch, Französisch und Nordisch, zudem gibt es hintergrundbeleuchtete Buchstabentasten in voller Größe, eine automatische Weckfunktion und ein magnetische Halteschlaufe für den Marker-Stift. Wir haben bereits ein Testexemplar angefragt und werden euch hoffentlich bald mit ersten eigenen Eindrücken zum Paper Pro versorgen können.