Unser IFA 2024 Tagebuch am 4. September (1 Eintrag)

Heute machen wir uns auf in Richtung Berlin, die Internationale Funkausstellung steht auf dem Programm. Wir nutzen die vier Tage in der Hauptstadt, um euch mal ein wenig die anderen Seite eines Messebesuches zu zeigen. In unserem Tagebuch teilen wir jeden Tag spannende und interessante Erlebnisse mit euch – und wir legen gleich mit einem Knaller los.

1. Eintrag: Ein Hoch auf die Deutsche Bahn

Die Zugstrecke von Bochum nach Berlin ist eigentlich recht entspannt. 3:40 Stunden Fahrtzeit von Bahnhof zu Bahnhof. Dazu ein wenig Zeit für die Wegstrecke von Zuhause zum Bahnhof und vom Bahnhof zum Hotel. Aber nicht mit der Deutschen Bahn: Aktuell gibt es zwischen Hamm und Hannover eine Baustelle mit eine Umleitung. Der ICE fährt 90 Minuten länger, die geänderte Verbindung hätte von Haustür zum Ziel mehr als 2 Stunden länger gedauert.

Also kurzfristig umgeplant – wir nehmen den Flieger von Düsseldorf aus. Das hat die Deutsche Bahn anscheinend persönlich genommen: Als wir heute Früh um 6:00 Uhr am Bahnhof standen, hatte der erste Regionalexpress zwischenzeitlich 80 Minuten Verspätung und der Backup-Zug ist ausgefallen. So startet man doch gerne in den Tag.

Unser gewähltes Transportmittel sah dann wie folgt aus:

Wir melden uns dann gleich aus Berlin wieder bei euch.