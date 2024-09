Moom: Fenster-Management-Tool für macOS in Version 4.0 erschienen

Wer einen Mac sein Eigen nennt, kann sowohl im Mac App Store als auch auf vielen Drittanbieter-Websites einige praktische Tools für macOS finden, die den Alltag mit dem Mac deutlich erleichtern. Eines dieser Werkzeuge ist nun in Version 4.0 bzw. auch in 4.1 erschienen: Moom, ein Fenster-Management-Tool für macOS.

Moom lässt sich auf der Website des Entwicklerteams von Many Tricks kostenlos herunterladen, und das in Version 4.x ab macOS 10.13 oder neuer. Noch bis zum heutigen 4. September bietet das Many Tricks-Team Moom 4 mit einem Rabatt an: Statt 15 USD werden derzeit in einem Launch-Sale lediglich 10 USD für die Vollversion fällig.

Bis zur Veröffentlichung von Version 4 von Moom hat es satte zwölf Jahre gedauert, wie das Entwicklerteam auf der eigenen Website mitteilt, „aber wir glauben, dass sich das Warten auf Moom 4 gelohnt hat“. In diesen Jahren habe mann auf alle Anregungen gehört und mehr darüber gelernt, was mit Fenstern unter macOS möglich sei – und Moom 4 spiegele dieses Feedback und den Lernprozess wider.

Mit Moom 4.0 und 4.1 gibt es einige spannende Neuerungen, von denen wir die wichtigsten hier in aller Kürze aufzeigen:

Drop-Zonen ermöglichen es, ein Fenster zu ziehen und entweder ein gespeichertes Layout per Tastenkombination zu aktivieren, oder es in eine definierte Zone zu ziehen und dann an einer Fensterposition aus dem gespeicherten Layout abzulegen.

Im Hover-Modus kann man Fenster einfach durch Ziehen mit der Maus verschieben oder in der Größe verändern, während man eine Reihe von Modifikatortasten nach Wahl gedrückt hält – auch für Fenster im Hintergrund.

Die Palette ist jetzt vollständig anpassbar: Man kann eigene benutzerdefinierte Aktionen hineinziehen (einschließlich Ordnern mit noch mehr Aktionen), die Standardschaltflächen ausblenden und die Größe der Palette ändern, wie man es für richtig hält.

Navigation und Aktivierung von benutzerdefinierten Aktionen über die Tastatur, entweder über die oberste Tastenkombination oder indem man einzelnen Ordnern Tastenkombinationen zuweist.

Verwendung von Pfeiltasten oder einfach zu tippen beginnen, um über Fuzzy Matching zu einer Aktion zu springen.

Benutzerdefinierte Aktionen können per Drag & Drop (sofern die Universalsteuerung aktiviert ist) oder per Kopieren & Einfügen (sofern die Universal-Zwischenablage aktiviert ist) für andere lokale Macs freigegeben werden.

Drop-Zonen können jetzt aktiviert werden, indem man eine einzelne Modifikatortaste gedrückt hält, während man ein Fenster manuell verschiebt (mit v4.1).

Alle Neuheiten und Bugfixes von Version 4.x von Moom können im Changelog auf der Website des Entwicklerteams eingesehen werden. Wer Interesse an Moom hat, kann nur noch heute zum reduzierten Kaufpreis von 10 USD für die v4-Vollversion zuschlagen.