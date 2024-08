Mophie: Aktualisierungen für Powerstation Mini und Powerstation Plus

Auf der diesjährigen IFA 2024 in Berlin werden viele Tech-Unternehmen und Zubehör-Hersteller neue und verbesserte Produkte vorstellen. Auch Mophie, eine Tochterfirma von ZAGG, wird dort zugegen sein und Neuheiten präsentieren. Zu diesen gehören auch frisch aktualisierte Versionen von zwei Powerbanks, der Powerstation Plus und der Powerstation Plus Mini.

Die beiden Produkte von Mophie werden erstmals auf der IFA 2024 vorgestellt werden und sollen laut Hersteller einige Verbesserungen mit sich bringen. So bieten die Mophie Powerstation Plus und Plus Mini ab sofort eine längere Akkulaufzeit, eine höhere Ladegeschwindigkeit und ein neues, exklusives Design. Das sind die beiden Modelle im Detail:

Powerstation Plus Mini: Perfekt für unterwegs und bietet ein kompaktes, tragbares Design. Zwei Geräte können gleichzeitig mit bis zu 20 Watt über einen USB-C-Anschluss und ein Kabel aufgeladen werden. Die Powerstation Plus Mini bietet einen internen 5.000-mAh-Akku und kann ein Smartphone in nur 30 Minuten bis zu 50 % aufladen.

Powerstation Plus: Bietet eine noch höhere Kapazität und ein elegantes Design. Diese Powerbank liefert bis zu 30 Watt Leistung und einen 10.000-mAh-Akku, mit dem das Smartphone zweimal vollständig aufgeladen werden kann. Die langlebigen, hochwertigen, geflochtenen Silikon-Ladekabel (ein USB-C- und ein Lightning-Kabel) gewährleisten höchste Haltbarkeit selbst bei andauernden Belastungen. Mit dem Port und beiden Kabeln können bis zu drei Geräte gleichzeitig aufgeladen werden.

Beide Modelle verfügen über eine Zwei-Wege-Ladefunktion: Die Powerstation kann so über das gleiche USB-C-Kabel oder den gleichen Anschluss wie das Mobilgerät aufgeladen werden. Die Powerstation Plus-Linie bietet außerdem eine Priority+-Ladefunktion, die sicherstellt, dass vorrangig das Mobilgerät geladen wird und im direkten Anschluss die Powerbank.

Die Powerstation Plus Mini und Powerstation Plus sind ab sofort zum Preis von jeweils 54,95 bzw. 74,95 Euro auf der Website von Mophie und in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften weltweit erhältlich. ZAGG gewährt für beide Produkte eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Datum des Kaufs.